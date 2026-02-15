貼春聯9大禁忌一次看！舊的沒撕、大門貼「春」都踩雷

▲春聯貼錯不只沒招好運，還可能影響一整年的運勢。（示意圖／達志影像／shutterstock）



記者黃稜涵／綜合報導

農曆年將近，不少家庭開始動手佈置年節氣氛，「貼春聯」成了過年的儀式感。不過，春聯可不是隨便貼上去就好，從時間點到貼法，其實都有不少眉角，清水孟國際塔羅的小孟老師就整理出「貼春聯9大禁忌」，提醒民眾若一不小心踩雷，可能不只沒招好運，還會影響新一年的運勢，過年前不妨先看清楚再動手！

[廣告]請繼續往下閱讀...

1. 貼春聯有最佳時辰



小孟老師指出，除夕當天早上6點到中午12點，被視為適合張貼春聯的時段，象徵在新年一開始就迎接好運。

2. 舊春聯務必清除



更換春聯前，舊的對聯一定要完整撕下，不能直接覆蓋，象徵除舊布新，迎接新氣象。

3. 大門不宜張貼「春」字



門口可選擇「福」、「財」等字樣，但不建議貼「春」字。小孟老師表示，春字多見於特定場所，貼在家門口恐招來不必要的桃花困擾。

4. 「福」與「財」可反向張貼



福字、財字倒著貼，代表「福到」、「財到」。此外，也可在米甕貼「滿」字，象徵衣食無缺，冰箱貼「滿」，寓意食物充足。

5. 大門春聯以單數為佳



張貼時建議選擇單數春聯，象徵陽氣旺盛；若使用雙數，民俗上認為較容易招陰。

6. 喪事期間不宜張貼



家中若正值服喪期間，當年不適合貼春聯，因春聯象徵喜慶，恐與喪事相沖。

7. 上下聯位置別貼錯



面對大門時，右手邊為上聯，左手邊為下聯，上方橫批置於門楣。

8. 留意上下聯的平仄



上聯結尾字多為仄聲，下聯結尾字為平聲；若難以分辨，可改用台語發音協助判斷。

9. 春聯顏色有講究

若家中有親人過世，第一年使用白色對聯，第二年為綠色，第三年改為黃色，第四年才能恢復使用紅色。

小孟老師提醒，貼春聯不只是裝飾，更象徵迎新送舊，事前多留意細節，才能在新的一年討個好兆頭、住得安心。

★★★ 民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。

