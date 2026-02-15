買房租屋族快看！盤點10大風水禁忌　踩到地雷⋯財神爺轉頭就走

▲2026新運勢，命理師提點風水禁忌。（圖／取自免費圖庫pexels）



記者許宥孺／高雄報導

地理風水為傳統民間信仰，雖說信者恆信，但任誰都想透過一點改變來改善自己的運勢。命理師楊登嵙特別點出今年「大利東西，不利北」，這代表入宅、安葬、進塔等事，若是坐北向南就要等到明年才可正式安置；而在提選房子時，也盡量注意10大禁忌，以下一起來看看。

命理師楊登嵙表示，2026年歲次丙午年，在農民曆上會標註「大利東西，不利北」，這代表入宅、安香、安神明及公媽、安葬、進塔等用事，如果是坐北向南就要等到明年才可正式安置。

萬一神明及公媽坐向剛好就是這個坐向，那該如何處理？楊登嵙指出，要將神明爐及公媽爐「浮爐」，「浮爐」就是將爐底下放置包紅紙的壽金，底下再放陶盤或瓷盤，表示隔開，而不是正式安置，以免吸納不佳煞氣；第2年再擇日將爐底下放置包紅紙的壽金及陶盤或瓷盤移走。

若墳墓安葬剛好就是此坐向，則要將墳墓上插多根塑膠管或竹管，排除煞氣；第2年再擇日將塑膠管或竹管移走。塔位若是此坐向，則在骨甕或骨灰罈底下放置大盤子或蓮花金、蓮花銀紙錢隔開；第2年再擇日將隔開之物移走，正式安座。

在挑選房子方面，也盡量避開十大缺失的房子，若是無法改善，楊登嵙建議不要購買或承租。

一、浴厠忌緊臨大門口：大門進入家中的右邊為「青龍方」，浴厠緊臨大門口，龍怕臭，而且一進門就遇臭，貴人不臨，甚至還引發口角是非，必然破財連連。

二、浴厠忌在房子中央：浴厠在房子中央，即九宮格之中宮，最重要的太極中心污穢，好運、財運都隨馬桶沖走了、甚至還影響到身體健康，尤以心臟血液迴圈及泌尿系統為甚。

三、爐灶忌位於化糞池之上：爐灶位於化糞池之上，坐屎！必然財運差，健康也不好。

四、爐灶忌位於化糞池之下：爐灶位於化糞池之下，壓屎！必然財運差，健康也不好。

五、爐灶忌靠浴廁：爐灶所靠之牆為浴厠，靠屎！財神爺當然離您遠去。

六、睡床忌位於化糞池之上：睡床位於化糞池之上，坐屎！必然運勢差，健康也不好。

七、睡床忌位於化糞池之下：睡床位於化糞池之下，壓屎！濕氣、穢氣、臭氣壓身，必然運勢黯淡，健康也不好。

八、睡床忌靠浴廁：睡床所靠之牆為浴厠，靠屎！會影響夫妻感情，思考判斷錯誤，財神爺當然離您遠去。

九、壁刀：房子周圍有房子甚至是大樓壁刀沖對，易引發意外血光、官訟是非。

十、路沖：房子周圍有道路或巷道沖對，會引發意外血光、官訟是非。

民俗玄異說法，僅供參考，不代表本新聞網立場。