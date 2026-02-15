宜蘭智慧工地升級　灑水系統即時抑制揚塵防空污守護環境

▲▼宜蘭縣環保局推智慧工地，防空污守護環境。（圖／宜蘭縣環保局提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣政府環保局推智慧工地！為提升空氣品質及強化營建工地管理，宜蘭市坤門一段「國家住宅及都市更新中心集合住宅新建工程」正式加入科技化管理行列。透過智慧連動灑水系統，施工揚塵即時抑制，展現宜蘭縣科技防污新成果。

智慧工地的核心技術在於物聯網 (IoT) 與空氣品質感測器的結合，當感測器偵測到空氣中懸浮微粒 (PM10) 或細懸浮微粒 (PM2.5) 達到預警值時，灑水設備會立即啟動，針對裸露地面或車輛行駛區域進行灑水保濕，防止粉塵擴散至周邊區域。這項技術可在粉塵產生初期即有效抑制，確保施工環境周邊空氣清新。

相較於傳統人工防制模式，智慧偵測系統僅在必要時啟動灑水，節約水資源的同時，也減少人力需求，降低營建污染防制成本。智慧連動灑水系統如同工地的「自動感應水幕」，有效守護施工現場周邊環境。

宜蘭縣環保局長許嘉琦指出，宜蘭縣空氣品質指標 (AQI) 年平均值已從2019年的51.7改善至2025年11月止的42.6，達到良好等級 (<50)。環保局呼籲更多營建業主在設計階段編列相關經費，落實科技化管理，並以示範工地為標竿，推動更多工程單位自主強化污染防制，共同守護宜蘭縣的優質環境。