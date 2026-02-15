高雄打造修樹防災網！一年發236張證照＋197人回訓　降公共風險　

▲景觀樹木相關研習課程。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

為兼顧城市景觀與公共安全，高雄市政府114年度持續推動景觀樹木修剪專業培訓，相關系列課程近日正式落幕。市府統計，去年共核發236張修樹專業證照，另有197名既有領證人員完成回訓，強化第一線修樹量能，也為高雄都市綠化工程補進新血。

工務局長楊欽富表示，樹木修剪不只是美化市容，更與防災安全息息相關。過去因修剪不當，導致樹木結構受損、重心失衡的案例屢見不鮮，一旦遇上颱風或強風，便可能釀成倒樹意外。市府推動修樹技術認證制度，目的在於確保樹木健康生長，同時降低極端氣候下的公共風險。

▲景觀樹木相關研習課程-學員實際演練。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲修剪技術人員認證班。（圖／記者吳世龍翻攝）

工務局指出，近年風災型態複雜，樹木受損情形也更具挑戰性，因此去年回訓課程特別強化「風災後修剪」與「高空作業安全」內容，並導入情境模擬教學，讓學員在接近實務的環境中訓練應變能力，也促進資深技術人員與新進人員之間的經驗交流。

隨著受訓及回訓人員陸續投入第一線，高雄市已逐步建構起從種植、養護到風險評估的完整樹木管理體系。市府強調，未來將持續透過制度化培訓與專業把關，落實正確修剪觀念，讓都市綠意在安全基礎上穩定成長，成為市民生活環境的重要支撐。