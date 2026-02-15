32歲電腦繪圖師偏頭痛天天來襲　頭痛日記助改善生活

▲▼王先生(圖左)在羅東博愛醫院神經內科吳旻陽醫師評估下透過個人記錄與規律服藥，三個月後總算揮別頭痛困擾。（圖／羅東博愛醫院提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭一名32歲電腦繪圖師王先生，因長期偏頭痛影響工作與生活，最終選擇就醫，透過「規律預防性治療」與「頭痛日記」雙管齊下，成功改善病情，重拾健康生活。

羅東博愛醫院表示，王先生的工作需要長時間盯著螢幕進行精細設計，但偏頭痛每天如期而至，甚至持續一整天，讓他幾乎崩潰。他形容，「痛到沒辦法坐著設計，只想躺下。」一個月內，症狀愈發頻繁且強烈，影響專注力與情緒，最終決定前往羅東博愛醫院神經內科求診。

羅東博愛醫院神經內科吳旻陽醫師表示，偏頭痛成因複雜，可能與腦部神經、血管問題、環境因素、生活作息及壓力有關。經過一系列檢查，排除神經系統或腦部疾病後，醫師為王先生規劃止痛藥與預防性藥物治療，並建議他每日記錄「頭痛日記」，詳細記下頭痛持續時間、疼痛指數等細節。

吳旻陽醫師解釋，止痛藥能緩解疼痛，但預防性治療則是降低偏頭痛發作頻率、減輕疼痛程度及縮短發作時間的關鍵。治療方式包括傳統口服藥與新型針劑藥物，而「頭痛日記」則是追蹤病情進展的重要工具，能協助醫師調整治療策略。

王先生接受治療一個多月後，偏頭痛頻率減少了一半以上，從每天發作減少至每周一至二次。三個月後，僅偶爾因天氣變化、工作壓力或感冒而發作，整體症狀穩定，生活品質顯著提升。

吳旻陽醫師強調，「規律預防性治療」與「頭痛日記」不僅能有效改善病情，還能讓患者更了解自身狀況，進一步重拾健康生活。他建議患者搭配生活型態調整，例如規律有氧運動、充足睡眠等，能穩定生理狀態，減少偏頭痛誘發機率。

此外，醫師提醒，若頭痛每天反覆發作，且伴隨噁心、嘔吐、畏光、怕吵等症狀，切勿強忍，應儘早就醫檢查，排除腦神經疾病，以免延誤治療時機。