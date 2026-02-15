彰化消防局統計住宅火災原因　電器使用不當居冠

▲彰化縣消防局宣導用電防火災安全。（圖／消防局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

春節期間出遊別忘了做好「居家防火」！彰化縣消防局最新統計顯示，縣內火災發生原因的前三名，分別是「電氣設備問題」、「菸蒂不慎」以及「遺留火種」。為了讓民眾安心過好年，消防局特別提醒4招守護生命財產安全，尤其防火安全沒有假期，出門前多一分檢查，就能少一分危險。

為了全面提升民眾的防災意識，彰化縣消防局年初便展開防火宣導行動。除了走進公有市場、廟口等人潮聚集的場所，與鄉親面對面宣導，希望從日常生活的各個面向，幫縣民建立起堅固的防火觀念，內容涵蓋「住宅用火災警報器」、如何安全使用電器與延長線、爐火烹調該注意什麼、手機或電動車的「鋰電池」怎麼充電才安全，甚至教大家擬定「家庭逃生計畫」。

▲安裝住警器保護生命財產安全。（圖／消防局提供）

談到住警器的重要性，消防局有最真實的案例分享。就在今年1月8日及9日，彰化市、北斗鎮和埔鹽鄉各發生一起住宅火警。幸運的是，這三戶人家都因為事先正確安裝了「住宅用火災警報器」，在火勢剛起的關鍵時刻，警報器大響，讓住戶能立即反應、及時撲滅或逃生，成功避免了可能的人命傷亡與嚴重財產損失。

▲彰化縣消防局宣導用電防火安全。（AI協作圖／記者唐詠絮製作，經編輯審核）

消防局強調，居家防火是一整套的保護網。也請大家務必留意4點：

民眾安裝並定期測試住警器

定期檢查家中老舊電線、插座與電器，避免過載使用延長線。

落實「人離火熄」，烹煮食物時千萬不要離開廚房。

妥善處理菸蒂，並避免燃燒雜草等行為。

消防局呼籲縣民，防火工作從日常小細節做起，家家戶戶一起主動檢查，才能共同降低火災風險，守護我們最珍愛的家園與家人，平安迎接新的一年。