地方 地方焦點

從產地到餐桌！高雄54家「綠色友善餐廳」一次看　 10家餐盒獲認證

▲▼高雄「綠色友善餐廳」共有54家餐廳及10家餐盒業者通過認證」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄市農業局長期深耕永續飲食，推動「綠色友善餐廳」。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市農業局長期深耕永續飲食，推動「綠色友善餐廳」，今年首次納入餐盒業者一同響應，共有54家餐廳及10家餐盒業者通過「綠色友善餐廳（餐盒）認證」，攜手為市民打造兼顧美味、健康與環境友善的高雄綠色餐桌。

「綠色友善餐廳（餐盒）評鑑」自2011年推動至今已邁入第十四年，透過制度化評鑑與專業輔導，引領餐飲業者落實「吃在地、用當季」理念，同步推動餐廳輔導計畫，透過餐廳人力培力課程、食材媒合會及產地觀摩學習等多元活動，協助餐飲業者深化永續餐飲專業，並與高雄在地農漁業建立更緊密的合作關係。

▼高雄「綠色友善餐廳」共有54家餐廳及10家餐盒業者通過認證。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄「綠色友善餐廳」共有54家餐廳及10家餐盒業者通過認證」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄「綠色友善餐廳」共有54家餐廳及10家餐盒業者通過認證」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄「綠色友善餐廳」共有54家餐廳及10家餐盒業者通過認證」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄「綠色友善餐廳」共有54家餐廳及10家餐盒業者通過認證」。（圖／記者賴文萱翻攝）

其計畫核心聚焦於「50公里好食材」，鼓勵餐廳及餐盒業者優先選用高雄在地優質農漁產，讓土地的風味成為餐桌主角。包括美濃野蓮、白玉蘿蔔、美濃147米，以及梓官區漁會的龍膽石斑、烏魚子等，皆被巧妙融入菜色之中。

另有創世紀有機農場的有機蔬菜、淨安牧場黑羽土雞、竑盛畜牧場友善飼養雞蛋及仁武仁福產銷履歷雞蛋等，充分展現餐飲業者對低碳飲食與永續價值的重視。

農業局局長姚志旺指出，綠色友善餐廳不僅重視評鑑，更著重陪伴與輔導，從食材採購、菜單設計到員工教育全面著手，協助業者將永續理念真正落實於日常營運中。並透過食材媒合會，餐廳業者可直接與在地小農及農漁會交流，縮短食材運輸距離、降低碳排放，促成農漁業與餐飲業共好的綠色經濟循環。

農業局誠摯邀請市民朋友走進高雄綠色友善餐廳，品嚐高雄在地當季好滋味，用行動支持環境友善與健康永續的飲食文化，與城市一同邁向更美好的綠色未來。

從產地到餐桌！高雄54家「綠色友善餐廳」一次看　 10家餐盒獲認證

高雄綠色餐廳永續飲食在地食材低碳飲食環境友善

