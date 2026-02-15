減廢、永續飲食全做到　彰化兩校拿下生態學校綠旗

▲彰化縣村東國小榮獲綠旗認證。（圖／縣府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣的校園環保教育，成果再次獲得國際肯定！環境部推動的「台美生態學校計畫」，田中鎮明禮國小及大村鄉村東國小，憑藉著師生長期深耕環境教育的紮實成果，在嚴格的實地審查中表現卓越，雙雙榮獲最高榮譽的「綠旗」認證。這項佳績不僅展現學童優異的環境素養，更彰顯彰化校園將永續理念融入日常教學的豐碩成果。

▲彰化縣明禮國小榮獲綠旗認證。（圖／縣府提供）

結合在地特色，環境教育融入校園文化

明禮國小坐擁豐富綠地且鄰近農村，學校巧妙地將環境特色與課程結合，緊緊圍繞「永續食物」、「健康生活」及「消耗與廢棄物」三大行動路徑推動計畫。經過多年努力，環保行動已深植校園，成為師生日常生活的一部分，讓永續的種子在校園中自然萌芽、茁壯。

▲彰化縣明禮國小榮獲綠旗認證。（圖／縣府提供）

發展系統課程，從校園實踐走向社區行動

村東國小則以培養學生的「環境素養與永續行動力」為核心，選擇多元路徑爭取認證。學校不僅自主研發各年級的環境教育主題課程，更以「減廢」、「生態觀察」與「永續飲食」為三大主軸，推動系統性的學習。教育不僅限於校內，更引導學生將行動力擴展至社區，實踐從地方連結全球的生態公民精神。

▲彰化縣村東國小榮獲綠旗認證。（圖／縣府提供）

認證學校逐年增加，永續理念向下扎根

彰化縣環保局表示，「台美生態學校計畫」與聯合國永續發展目標（SDGs）及108課綱精神高度契合。截至目前，全縣已有31所學校通過認證，其中包括3面綠旗、9面銀牌及19面銅牌，參與學校數量持續成長。環保局透過編列專款補助，全力支持學校推動相關計畫，讓生態保護與永續發展的理念能從小深植學子心中。縣府期盼未來有更多學校加入這行列，共同為環境的永續未來努力。

▲▼彰化縣村東國小及明禮榮獲綠旗認證。（圖／縣府提供）