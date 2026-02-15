棒球、燈泡整顆塞肛門！　美急診醫盤點「41種異物」卡直腸

▲美國急診醫師表示，曾經遇過病患將整顆棒球塞進肛門內。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

有些人為追求刺激，會在肛門塞入異物以獲得快感，然而因此就醫的案例也不在少數。根據美國消費品安全委員會公布的急診資料庫數據顯示，從釘子、棒球到24吋長的情趣用品，各種匪夷所思的物品都曾成為「卡關」元凶，也讓第一線的醫護人員傻眼不已。這份由政府彙整的匿名醫療紀錄，更是揭露了美國人最難以啟齒的急診真相。

根據美國媒體Defector整理2024年的統計資料，除了各式各樣的情趣用品外，最令人驚訝的物品清單包括生的義大利麵、雞蛋、狗狗玩具、烘衣紙、涼鞋、門把、彈珠、眼鏡、石頭等。

甚至曾經有一名患者將棒球塞入肛門內，理由竟是「想知道那是什麼感覺」。更荒謬的案例包括洗髮精瓶身，當時病患聲稱，「自己不小心在浴室滑倒」。還有患者為了取出7吋情趣用品而使用鉗子，結果2樣東西都卡在肛門內。

清單上甚至出現燈具、手電筒、塑膠衣架（患者還自行剪掉外圈以開車就醫）、燈泡（玻璃端先進，患者解釋是「被吸力吸進去」）、電子煙、煙斗、牙刷等離奇物品。

統計數據還記錄了多起患者不確定體內是否還有情趣用品，或根本不記得曾放入的案例。

芝加哥急診室醫師Kenji Oyasu在2025年9月發布的爆紅TikTok影片中透露，他最常被問到的問題就是，「你曾經從別人屁股裡拉出過最奇怪的東西是什麼？」他直言，曾經遇過有患者往肛門塞了一整罐的香氛蠟燭，而且是完整的桌上型玻璃罐，不只是蓋子，而是整個罐子。

Oyasu提醒，「如果是真正的大型物品，千萬不能直接伸手進去拉出來，因為吸力會產生真空效果把它吸回去。」

根據美國急診醫學期刊統計，從2012年至2021年間，每年約有3萬8948人因直腸異物住院治療。患者平均年齡為43歲，78%為男性，其中40%需要住院。醫師取出的所有物品中，情趣用品占比達55.4%。

醫療專家呼籲，民眾若對身體好奇或有特殊需求，應尋求專業醫療建議，切勿自行嘗試危險行為，以免造成嚴重傷害。

卡入肛門異物排行榜：

1. 指甲

2. 螺絲釘

3. 棒球

4. 生義大利麵

5. 雞蛋

6. 狗狗玩具

7. 烘衣紙

8. 涼鞋

9. 門把

10. 彈珠

11. 眼鏡

12. 石頭

13. 鬍鬚修剪器

14. 火雞注射器

15. 裝滿液體的塑膠清潔劑瓶

16. 洗髮瓶

17. 髮圈

18. 潤滑液瓶

19. 灌腸瓶

20. 噴霧罐

21. 牙籤

22. 酒塞

23. 玉米叉

24. 螢光筆

25. 隱形標記筆

26. 2枝鉛筆

27. 魔杖玩具

28. 7吋假陽具和鉗子

29. 斷裂的肛塞碎片和鑷子

30. 底片盒

31. 電池燈

32. 手電筒

33. 塑製衣架

34. 硬幣

35. 燈泡

36. 電子煙

37. 煙斗

38. 橡膠墊圈

39. 鼻毛修剪器

40. 牙刷

41. 指揮棒