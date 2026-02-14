另類迎新春　桃園圖書館春節推閱讀＋玩具＋體驗

▲桃園圖書館春節推閱讀迎春。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

春節走春不只走廟宇、逛商場，桃園市立圖書館14日表示，該館今年以「閱讀＋玩具＋體驗」迎接新春，規劃一系列兼具文化深度與親子溫度的迎春活動；年後上班日推出「開卷有益・燈謎添喜・閱讀迎福」活動，邀請市民以閱讀迎接新年好運。

而位於大湳森林公園內的八德兒童玩具圖書館，則於大年初四至初六提早開館，推出「童玩鬧新春」走春系列活動，成為親子最愛走春新亮點。桃園市立圖書館表示，總館暨所屬分館於春節期間配合調整開館時間，2月15日（小年夜）至2月21日（初五）為春節休館日，自2月22日（初六）起恢復服務；其中，八德兒童玩具圖書館特別於2月20日（初四）至2月22日（初六）延伸服務時段，讓親子在年假尾聲仍能走進圖書館，透過玩具與活動陪伴孩子學習與成長。

▲八德兒童玩具圖書館陪親子過年不打烊。（圖／文化局提供）

桃市圖總館「開卷有益・燈謎添喜・閱讀迎福」活動自2月22日起登場，結合元宵節慶與閱讀推廣，推 出迎春好禮三重送活動。好禮一為昂：元宵猜燈謎，邀請民眾動腦解謎，答對即可獲得紙藝大師洪新富老師設計「開運斗方春聯」1份；好禮二：開工日早鳥限定，於開館當日完成借書的前300名讀者，即可至櫃檯領取《丙午年・馬上發》創意紅包袋；好禮三則為現場完成追蹤桃市圖IG加碼送「馬上有錢」鑰匙圈，鴻運滿滿，讓民眾用書香接財神，用閱讀開市、用知識納福」。

▲迎春好禮三重送活動，馬上有錢」鑰匙圈。（圖／文化局提供）

此外，八德兒童玩具圖書館春節系列活動主打「玩中學、學中玩」，館內全面進行玩具除舊布新，積木區與親子區更新多項玩具品項，鼓勵孩子在操作與探索中激發創造力；光影體驗區同步推出年節主題互動內容，結合聲光與沉浸式設計，營造濃厚節慶氛圍。春節期間更特別開放免扣閱讀點數、免費體驗，降低入館門檻，吸引外縣市遊客與返鄉家庭共襄盛舉。

桃園市立圖書館指出，圖書館不只是借書的地方，更是家庭生活與城市文化的重要節點。透過總館閱讀迎春活動與八德兒童玩具圖書館春節不打烊的貼心安排，期盼讓市民在新的一年，從閱讀、遊戲與陪伴中累積幸福能量，讓圖書館成為桃園春節走春的文化新地標。