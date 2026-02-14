　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新北父子檔搭高雄輕軌違規穿越　碰撞列車雙雙受傷

▲▼新北父子與輕軌發生碰撞，2人因此受傷送醫。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲新北父子與輕軌發生碰撞，2人因此受傷送醫。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱、柯振中／高雄報導

高雄市14日下午發生輕軌碰撞事故，一對父子在凱旋四路與瑞田街口處，打算穿越站體通道、前往北側搭乘順行輕軌，怎料與輕軌列車發生碰撞，導致雙雙受傷，所幸均無生命危險。至於詳細案發原因為何，仍待後續釐清。

想穿越站體通道釀禍

前鎮分局一心路派出所於2月14日16時55分許接獲報案，指稱上述路段發生交通事故，員警立即趕赴現場管制與疏導交通，並於17時10分處理完畢，輕軌恢復正常通行。

經了解，本案為林姓男子（約27歲、酒測值0）駕駛輕軌T23車次（逆行）進入凱旋瑞田站（C2站）時，與徒步行走欲穿越站體通道至北側搭乘順行輕軌之賴姓男子（約51歲）及賴姓少年（約8歲）發生擦撞，造成2人分別頭部及手腳受傷，所幸2人均無生命危險，後續被送往醫院治療。

▼新北父子與輕軌發生碰撞，2人因此受傷送醫。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼新北父子與輕軌發生碰撞，2人因此受傷送醫。（圖／記者賴文萱翻攝）

初步肇因與法律責任

警方初步調查，疑為賴男欲穿越站體通道時，行人通道警示燈號已亮起，仍牽引少年強行通過，導致與輕軌發生事故。惟詳細肇事責任，仍待交通大隊進一步分析研判。

另賴男行為已涉嫌違反《刑法》第184條第3項過失妨害舟車行駛安全罪，最重可處2年以下有期徒刑、拘役或20萬元以下罰金。警方蒐證完備後，將依法移送地檢署偵辦。

警方呼籲勿貿然穿越軌道

前鎮分局呼籲用路人，通過輕軌站體時務必遵守管制燈號與現場指示，切勿貿然穿越軌道，以確保自身及他人安全。

 
02/12 全台詐欺最新數據

