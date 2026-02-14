　
    • 　
>
地方 地方焦點

春節連假首日視察路況　侯友宜責成交控中心全力備戰

▲春節連假首日侯友宜視察路況。（圖／新北市新聞局提供）

▲侯友宜指示交控中心24小時全天候監控路況，讓民眾開心出遊、平安回家。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

今（14日）為春節九天連假首日，新北市長侯友宜上午至市府交通戰情室了解民眾返鄉交通路況，指示交控中心24小時全天候監控路況，了解高速公路匝道管制措施，確保台64、65高快速道路和市區聯絡道路運作順暢；同時他也責成團隊針對新北市轄內人潮熱點落實交通維持與警力部署，讓民眾能開心出遊、平安回家。

▲新北市長侯友宜,道安。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲侯友宜14日至市府交通戰情室了解民眾返鄉交通路況。

侯友宜表示，今年春節連假長達九天，新北市各大景點預計將迎來大量走春的人潮及車潮，市府團隊務必全面備戰，針對轄內各風景區、廟宇、市場等易匯聚人潮的熱點，進行全面的交通安全維護和疏導，並落實警力調配，保護民眾出遊安全。此外，明後兩天將是年貨採買高峰期，侯友宜也責成各單位針對新北市各大賣場、市場、百貨及集攤區等周邊區域，應隨時掌握狀況，做好交通維持計畫。

交通局表示，新北市轄內各主要景點於春節連假前即陸續湧入提前返鄉出遊的遊客，針對瑞芳九份老街等景點將加強公車機動增班，警察局也配合嚴格管制私人停車場攔停管理，取締車輛任意跨越標線型人行道等違規行為。此外，春節期間新北市大眾運輸服務不打烊，市府於連假前已加強公車、Youbike和共享機、汽車等安全管理和稽查。呼籲市民朋友返鄉、走春、出遊多利用大眾運輸交通工具，共同維持順暢、安全的交通環境。

▲春節連假首日侯友宜視察路況。（圖／新北市新聞局提供）

▲侯友宜責成市府團隊掌握出遊熱點全力備戰。

