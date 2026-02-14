　
兒大罵「再不死我會破產」！患者一聽當天猝逝　醫分享案例惹鼻酸

▲桃園市楊姓男子去年9月不滿張姓友人責怪工作問題，竟持菜刀朝其頭部揮砍數刀，導致其頭部、左手與胸部等處大量噴血，經緊急送醫急救才救回。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲多位醫師勸世，認為財產不要太早給子女。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

影像醫學科醫師陳啟仁分享，日前收治一名70多歲女性，讓他回想起過去曾碰過的爭議案例，最終自費項目只能由科基金來支出，也令院長感嘆「財產不要太早給子女，免得到時連生病的自主權都沒有」。而雙和醫院心臟內科醫師楊宗燁也分享一起案例，曾有患者兒子大罵「再不死被你弄到破產」等話語，結果患者當天下午就猝逝，令人感到鼻酸。

家屬意見分歧　治療前溝通成關鍵

陳啟仁分享，日前收治一名70多歲女性，經MRI檢查發現18毫米大動脈瘤，血管攝影確認後，與病患及近80歲的先生討論治療方式，雙方傾向採用密網支架合併線圈栓塞術處理。家屬希望能在過年前完成手術，避免意外破裂風險，但因需申請健保給付，流程約兩週。核准後院方立即通知家屬，未料病患女兒出面表示有不同意見，要求再行說明。

陳啟仁指出，女兒門診時要求全程錄音遭婉拒，他改以詳細解釋病情與治療內容。對方聽完後首要關心的是費用問題，得知健保給付後仍須負擔約5至6萬元部分負擔與住院費後，表示將回家與兄弟討論，再決定是否治療。他坦言，治療前家屬願意出面溝通是好事，最擔心的是治療後才產生爭議。

他回憶過往在中和某醫院擔任科部主管時，曾為一名80多歲肺癌末期患者進行冷凍消融止痛治療。當時患者與妻子已簽署同意書並同意自費耗材，術後疼痛確實緩解，未料女兒事後出面質疑母親「腦筋不清楚」不算數，甚至找地方民意代表協調。最終院方決定由科內基金吸收耗材費用。院長當時一句「財產不要太早給子女，免得到時連生病的自主權都沒有」讓他至今難忘。

醫療現場的現實壓力

同樣感嘆醫療與家庭壓力交織的，還有雙和醫院心臟內科醫師楊宗燁。他提到，曾有家屬直言「只有40萬預算救她」，要求醫療團隊將整體住院費用控制在此範圍內，令醫師難以回應。另有一名患者的兒子在會客時間因部分負擔累計十多萬元，當場怒斥病人「你再不死我會被你弄到破產」，沒想到患者當天下午即猝逝，場面令人不寒而慄。

 
更多新聞
66歲翁樹上離奇亡！陸配妻行徑詭異　下秒威脅後消失
快訊／高雄晚間驚傳持刀傷人
快訊／今彩539「頭獎開出2注」！
快訊／大樂透1.8億頭獎一注獨得
兒大罵「再不死我會破產」！患者一聽當天猝逝

兒大罵「再不死我會破產」！患者一聽當天猝逝　醫分享案例惹鼻酸

連假9天瘋出國！內政部發出「重要提醒」

整理空間可讓「財氣流動」　命理師：財運卡關可能是家裡太亂

阿嬤的禁忌！蒸年糕「這句話」絕對不能問　網抖：真的要學會閉嘴

錯過再等一年！兩大神仙將下凡人間　拜對旺整年

聞到超愛準備買單　店員突問「妳台灣人？」下一句讓她愣住

2026情人節約會攻略：為何週四是初次約會黃金日？專家揭秘最佳時機

桃園長照服務春節不打烊　可提前預約服務、喘息照護也適用

小年夜返鄉車將湧現　高公局揭明日「國道9大壅塞路段」

單身更旺！情人節「3星座、3生肖」財運爆棚

