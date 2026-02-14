66歲翁「雙手骨折」樹上離奇亡！陸配妻行徑詭異　下秒威脅後消失

▲桃園龜山66歲男子被發現陳屍樹上，家屬質疑死因。（示意圖／ETtoday資料照）



記者董美琪／綜合報導

桃園市龜山區本月初發生一起離奇死亡事件，一名66歲陳姓男子在2月1日下午外出後失聯，隔日被發現陳屍於偏僻山區樹上。警方初步研判為輕生，但死者家屬對現場情況及相關跡象提出多項疑點，懷疑死因另有隱情。

雙手受傷難以自行爬樹 家屬質疑

據家屬指出，陳男生前雙手曾受傷，其中一隻手骨折，另一隻手需以三角巾固定，行動明顯受限。家屬質疑，死者如何在雙手殘缺的狀態下自行爬上高達160公分的樹，並完成吊掛動作，認為現場條件與死者身體狀況極不符合一般輕生情況。

配偶行為反常 增添疑雲

根據《TVBS》報導，死者兒子透露，陳男現任中國籍配偶在事件發生後，行為異常，包括趁機取走遺囑與私人文件，並安排人將陳男生前車輛拖走。此外，家屬指出，過去陳男曾與配偶友人發生財務糾紛，手部受傷即與此有關。事件發生隔日，該配偶甚至曾發訊息警告家屬「誰敢動他的遺體，我就告他到死」，之後便消失無蹤，警方也無法聯絡。

檢調解剖相驗結果盼釐清

家屬表示，陳男生前無任何輕生紀錄，也未出現異常徵兆，且事發前仍安排與家人聚餐、逛街，甚至計畫出國旅遊。由於死者隨身財物被翻動，保險相關事宜亦涉及，家屬對死因存疑，並已向檢察官提出質疑，拒絕以輕生結案。檢調單位於2月12日進行遺體解剖與相驗，希望釐清手部傷勢對行動能力的影響，以及體內是否有藥物反應，進而找出真相。

家屬期盼，透過科學檢驗與調查結果，能揭示事件真相，還給陳男與家人一個交代。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995