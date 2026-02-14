情人節浪漫走春新選擇　石門雙心公園浪漫不分年齡

▲北海岸石門雙心公園，象徵幸福雙心地標與開闊海景。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

情人節對許多人而言，是與重要的人一起出門走走、留下美好回憶的日子。新北市景觀處推薦位於新北市北海岸的石門雙心公園，以象徵幸福的雙心地標搭配開闊海景，成為戀人與親子共享時光的理想散步地點；無論牽著伴侶的手，或孩子的小手，都能自在感受溫馨節日氛圍。

景觀處表示，石門雙心公園座落於台2線淡金公路與老梅路交會附近，占地約700坪，整體空間設計融入在地牽罟漁法意象，讓民眾在休憩、拍照之餘，也能認識北海岸特色生活文化。園區周邊並可串聯富貴角、富基漁港及石門橋等景點，適合規劃半日以上的北海岸小旅行。

▲石門雙心公園內「牽罟織夢網」裝置藝術，透過不鏽鋼構件與彩色玻璃的組合，隨光線變化呈現不同視覺效果。

園內設置「牽罟織夢網」裝置藝術，以不鏽鋼構件搭配彩色玻璃，呈現隨光線變化的繽紛視覺效果；另規劃互動式設施與造型座椅，提供不同年齡層使用者停留、探索與交流的友善空間。公園同時兼具滯洪功能，在兼顧景觀與休憩需求的同時，也強化環境安全。

景觀處長林俊德表示，目前新北市已完成248座特色共融或全齡公園改善，期望讓市民在公園中體驗多元休憩活動，感受友善城市環境的完善設施。未來市府也將持續推動公園優化，打造老少咸宜、多元友善的遊憩空間；最新公園資訊可至「來新北玩公園」網站查詢。

▲石門雙心公園內舢舨意象設施，融入在地漁村文化。

▲石門雙心公園內規劃許多海洋元素互動式裝置，提供不同年齡層使用者停留、探索與交流空間。