地方 地方焦點

淡水賞櫻新玩法　滬尾休閒農業區推香草食農體驗

▲淡水賞櫻新玩法 滬尾休閒農業區推食農體驗。（圖／新北市農業局提供）

▲淡水滬尾休閒農業區推食農體驗，羅媽媽自然農場田園魅力。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

淡水天元宮櫻花陸續綻放，除了賞花拍照，今年還有更具深度的農村玩法。新北市滬尾休閒農業區自即日起至3月15日，每週六、日推出結合自然與藝術的農場體驗活動，邀請民眾在欣賞櫻花之餘，走進在地農村風景與人文環境，透過天然植物素材設計的食農教育體驗，感受生活美學與健康樂趣。

滬尾休閒農業區發展協會於春季期間，在羅媽媽自然農場推出以「香草」為主題的食農體驗活動，提供多元課程供民眾選擇。民眾可參與「野植錘染體驗」，跟著導覽員認識香草、落葉與花朵，透過敲打將植物色彩與紋理印染在布面上，留下春天的印記；或選擇「香草沐浴鹽體驗」，從認識香草植物與基底鹽等材料開始，學習簡單的香草與精油調香方法，調製一份可帶回家的療癒作品。

▲淡水賞櫻新玩法 滬尾休閒農業區推食農體驗。（圖／新北市農業局提供）

▲新北天元宮櫻花盛開的粉色浪漫。

此外，活動亦規劃「香草精油洗手慕斯體驗」，介紹不同香草植物在清潔用品中的應用，透過手作流程教學，利用天然原料調配精油，製作個人專屬洗手慕斯。活動即日起開放報名，周末每日共4場，每場名額上限20人，相關報名與活動資訊可至「滬尾休閒農業區」臉書粉絲專頁查詢。

滬尾休閒農業區發展協會理事長張哲岳表示，每逢櫻花季，許多遊客造訪天元宮賞花，希望旅客不只拍照打卡，也能走入周邊農村，認識滬尾的農業與人文特色，因此在天元宮附近的羅媽媽自然農場推出野植錘染、香草沐浴鹽及香草精油洗手慕斯等體驗課程，透過手作過程提升參與感與生活療癒體驗，讓更多人感受農村美學魅力。他也預告，3月下旬至4月上旬紫藤花盛開時，將結合區內業者推出融合美食與繪畫藝術的食農體驗遊程，歡迎民眾持續關注相關訊息。

新北市農業局長諶錫輝表示，滬尾休閒農業區四季皆適合旅遊休憩，協會將依不同季節推出特色遊程，讓民眾體驗多元農事活動與DIY手作課程，並品嚐在地特色料理。市府也將持續秉持「農業健康市／式」政策理念，輔導休閒農業產業發展，為都會區民眾提供療癒身心的農村體驗。

▲淡水賞櫻新玩法 滬尾休閒農業區推食農體驗。（圖／新北市農業局提供）

▲野植錘染麻布袋體驗，將滬尾在地植物色彩敲進布料。

▲淡水賞櫻新玩法 滬尾休閒農業區推食農體驗。（圖／新北市農業局提供）

▲香草精油洗手慕斯體驗，感受香草的實用與療育魅力。

