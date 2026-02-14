好萊塢大咖男星公開挺台灣軍購！　勞勃許奈德喊：美國與台灣同在

▲好萊塢男星勞勃許奈德公開在X發文挺台，寫下「美國與台灣同在」。（圖／路透）



記者董美琪／綜合報導

台美軍購議題連好萊塢藝人也公開表態力挺。以電影《哈拉猛男秀》、《小姐好辣》走紅的美國男星勞勃許奈德（Rob Schneider），14日在社群平台X發文聲援台灣，寫下「AMERICA STANDS WITH TAIWAN！！（美國與台灣同在）」，引發台灣網友熱烈回應。

勞勃許奈德轉發美國共和黨聯邦眾議員安娜保琳娜盧納（Anna Paulina Luna）有關支持台美軍購案的貼文，並以全大寫字母強調挺台立場。貼文曝光後迅速在台灣社群擴散，一些網友留言致謝，「謝謝你一直支持台灣」、「真正的朋友」、「看到真的很感動」等回應湧現，掀起討論。

▲勞勃許奈德轉發安娜保琳娜盧納支持台美軍購的貼文。（圖／達志影像）



事實上，勞勃許奈德長年對台灣展現高度好感，被不少粉絲視為「哈台族」代表。他過去多次訪台，連蜜月行程都選在台灣，曾公開形容台灣是他的「第二個家」。2014年，他更現身圓山大飯店，獲頒「2014台灣觀光貢獻獎」，肯定他透過個人國際影響力推廣台灣觀光、美食與文化。