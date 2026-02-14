阿嬤的禁忌！蒸年糕「這句話」絕對不能問　網抖：真的要學會閉嘴

圖文／鏡週刊

蒸年糕是過年家家戶戶都會準備的應景食物，一名網友近日表示，阿嬤特別交待蒸年糕時有「禁忌」，絕對不能問「什麼時候會好？」她將這個知識分享在社群平台，引發熱議，有網友也說這項傳說「邪門到不行」，真的就不會熟，甚至有人為此挨了長輩一巴掌。

這名網友是在Threads分享蒸年糕和發糕的照片，並發文寫到「阿嬤說：不能問年糕何時好喔，是禁忌！！」引起熱烈討論。網友紛紛回憶小時候過年炊粿的情境，：「這是真的！有次我自己做，不確定能不能做好就隨口說一句『會不會沒熟啊』，結果拜拜完切開真的沒熟」、「小時候掀開蓋子說怎麼沒發，直接被一巴掌打過來」、「餐飲科學生路過，這時候真的要學會閉嘴」。

根據客家電視台報導，發糕要「裂」才吉利：如果頂部裂開（開花），代表今年運勢會「大發」；反之若表面平整沒裂，被視為不吉利。至於年糕要「熟」才順利：若小孩在旁問「熟了沒？」或說「壞了」、「不漂亮」，被認為會觸霉頭，導致年糕蒸不熟或是賣相不佳。

