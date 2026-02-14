五角大廈突撤中國軍企名單　更新1小時…火速下架

▲五角大廈把多家中國企業列入軍事關聯名單，但一小時後又撤回，原因不明。（圖／CFP）



記者董美琪／綜合報導

美國國防部（五角大廈）近日在聯邦公報網站更新一份涉及中國企業的軍事關聯名單，不過文件上線約一小時後即遭撤回。新增名單一度出現多家中國大型企業，引發外界關注，但官方未說明撤回理由。

此次更新的是俗稱「1260H清單」的企業名冊。根據報導，新版本一度將阿里巴巴、百度與比亞迪納入名單，同時移除中國記憶體廠長鑫存儲及長江存儲。

名單變動掀華府鷹派質疑

相關調整立刻在華府政策圈引發討論。部分對中強硬派人士擔憂，中國半導體製造能力持續提升，若相關企業被排除在監管名單之外，恐間接助長解放軍科技實力。

此外，新名單中也出現中國生技企業藥明康德，以及人工智慧與機器人技術業者速騰聚創。

撤回原因未明 跨部門審查疑生變

美國國防部在致聯邦公報的函件中表示，希望將公告自公開審查程序中移除，並撤銷刊登。不過並未交代具體原因。

五角大廈、白宮與中國駐美大使館均未對媒體詢問作出回應。

曾在拜登政府期間於白宮國安會任職的Chris McGuire指出，希望撤回是因為移除中國記憶體廠商的決定存在問題。他認為，若刪除相關企業屬於誤判，應重新審慎評估。

未即時制裁 但未來恐影響政府採購

「1260H清單」本身並不直接構成制裁。不過依據最新法規，未來數年內，美國政府機構將不得與名單上的企業簽約或採購其產品。這意味著一旦名單定案，影響範圍仍可能擴大。

另一方面，路透社日前引述消息指出，美國總統川普政府在美中領袖4月會晤前，已暫緩多項原擬推出的科技安全措施，包括限制中國電信企業在美營運，以及對資料中心設備採購設下更多門檻。

據報導，相關暫緩項目還包含禁止TP-Link路由器在美銷售、限制中國聯通與中國移動在美網路業務，以及禁止中國製電動卡車與巴士進入美國市場。

AI與資料中心成安全隱憂

部分批評人士指出，在人工智慧需求迅速成長、資料中心大規模興建之際，若監管出現鬆動，可能增加資訊安全風險，使關鍵基礎設施暴露於潛在威脅。

華府智庫美國企業研究所研究員Eric Sayers分析，此次名單異動可能涉及跨部門審查程序。他認為，新納入企業變動機率不高，但部分被移除公司仍可能重新納入最終版本。