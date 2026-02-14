台南安南年貨大街熱鬧登場　消防快閃宣導拚防災意識

▲南消第六大隊安南分隊結合婦女防火宣導隊，在安中年貨市集快閃宣導防火與急救觀念，吸引民眾參與。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為迎接2026年馬年到來，安南區首屆年貨大街近日在以台江內海為主題打造的台江地景公園熱鬧登場，人潮絡繹不絕。台南市政府消防局第六大隊安南分隊也把握機會，結合婦女防火宣導隊快閃現身，透過互動方式推廣防火與急救觀念，吸引不少民眾攜家帶眷參與，在濃濃年味中學習防災知識。

適逢春節將近，活動現場同步宣導CPR心肺復甦術、AED操作、爆竹煙火認可標示辨識、防範一氧化碳中毒、義消招募及住宅用火災警報器（住警器）等重點內容，提醒民眾歡慶佳節之餘，也要懂得遇到危險時如何自救與求援。

南消第六救災救護大隊大隊長邱淵明表示，台南市老舊公寓與透天厝數量眾多，許多建築未設置完善消防安全設備，一旦發生火災，往往錯失黃金逃生時間，因此呼籲市民主動裝設住警器，透過火災初期偵測濃煙及高溫並發出警報，爭取寶貴應變時間，降低傷亡風險。

邱淵明也指出，台南外來就業人口多、租屋市場龐大，民眾若有租屋需求，應優先選擇完成消防安全檢修申報或已裝設住警器的建築物，為自身安全多一層保障。

消防局長楊宗林提醒，春節期間民眾燃放爆竹煙火需求增加，切勿違規囤積或販賣未經認可的爆竹煙火，以免因一時疏忽釀成災害。若需施放煙火，應選購貼有認可標示產品，並遵守各縣市政府公告的開放區域與時間，避免在禁放區或深夜施放。若能以音效替代實體爆竹，既安全又能減少空氣污染，是更友善的選擇。

市長黃偉哲表示，在心臟疾病驟增及高齡化社會下，學會CPR及正確使用AED非常重要，若能在關鍵時刻冷靜施救，往往就是生與死的分界。他也呼籲市民多參與相關課程，把急救技能變成日常能力，讓城市更安全。

年貨大街不只拚買氣，也拚安全。消防單位希望透過走入人群的宣導方式，把防災意識種進每個家庭，讓大家在熱鬧迎春之際，也能真正安心過好年。