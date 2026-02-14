聞到超愛準備買單　店員突問「妳台灣人？」下一句讓她愣住

▲女網友在泰國買按摩油，準備結帳時被店員提醒「不能帶回台灣」。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）



一名台灣女網友日前分享在泰國旅遊購物時的驚險經歷，原本聞到一款草本按摩油味道相當喜歡，準備開心結帳，沒想到店員一句話讓她當場愣住，也意外掀起網友熱議。

結帳前被詢問 店員低聲提醒



女網友在社群「清邁自由行」發文指出，當時逛街聞到一款按摩油，香氣讓她相當中意，正準備付款時，店員突然用不太流利的中文詢問：「你是台灣人嗎？」她自然回應「對啊」，沒想到對方立刻小聲提醒：「這個不能帶回台灣喔。」

她當下不解追問原因，店員才透露該產品「含有大麻成分」。這番話讓她瞬間清醒，直呼若非對方好心提醒，自己可能在入境時才發現問題，「真的要給這位店員一個大大的感謝。」她也藉此提醒大家，出國選購商品時務必仔細查看成分標示。

包裝印有大麻葉圖示 網友熱議



從她分享的照片可見，該款產品為泰國品牌按摩膏，盒身為深色包裝，左下角印有明顯的大麻葉圖案，若不熟悉圖示，確實容易誤以為只是一般草本植物圖樣。

貼文曝光後引發大量討論，有人開玩笑說「這一定要全身抹完再上飛機」、「好險店員很貼心」、「有葉子就不行」，也有人好奇詢問若不慎帶回台灣會面臨何種處罰。

有網友直言「大麻在台灣不合法」、「這真的不是開玩笑的」，提醒原PO幸好及時被告知；也有人表示「左下角有大麻葉標示」、「包裝下面那個不是大麻葉嗎？」認為圖案其實相當明顯。不過也有不少人坦言，「我完全沒注意到左下的葉子」、「不懂大麻的人根本不會知道那葉子代表什麼」，直呼若沒提醒恐怕真的會忽略。

留言關注法規差異 盛讚店員貼心



另外，有人好奇詢問「如果真的沒留意帶回來被抓了，會被罰什麼？」、「按摩油也不行嗎？」、「成分也不可以嗎？」也有網友討論「台灣有大麻籽的髮油可以，葉就不行」。

同時不少人盛讚店員貼心，「店員人真好」、「貼心有良心的店員」、「真要謝謝店員的注意」、「店員超好給她100個讚」，認為在異地旅遊能遇到主動提醒的店家相當難得。