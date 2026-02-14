　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

聞到超愛準備買單　店員突問「妳台灣人？」下一句讓她愣住

▲▼女網友在泰國買按摩油，準備結帳時被店員提醒「不能帶回台灣」。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲女網友在泰國買按摩油，準備結帳時被店員提醒「不能帶回台灣」。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

網搜小組／董美琪報導

一名台灣女網友日前分享在泰國旅遊購物時的驚險經歷，原本聞到一款草本按摩油味道相當喜歡，準備開心結帳，沒想到店員一句話讓她當場愣住，也意外掀起網友熱議。

結帳前被詢問　店員低聲提醒

[廣告]請繼續往下閱讀...

女網友在社群「清邁自由行」發文指出，當時逛街聞到一款按摩油，香氣讓她相當中意，正準備付款時，店員突然用不太流利的中文詢問：「你是台灣人嗎？」她自然回應「對啊」，沒想到對方立刻小聲提醒：「這個不能帶回台灣喔。」

她當下不解追問原因，店員才透露該產品「含有大麻成分」。這番話讓她瞬間清醒，直呼若非對方好心提醒，自己可能在入境時才發現問題，「真的要給這位店員一個大大的感謝。」她也藉此提醒大家，出國選購商品時務必仔細查看成分標示。

包裝印有大麻葉圖示　網友熱議

從她分享的照片可見，該款產品為泰國品牌按摩膏，盒身為深色包裝，左下角印有明顯的大麻葉圖案，若不熟悉圖示，確實容易誤以為只是一般草本植物圖樣。

貼文曝光後引發大量討論，有人開玩笑說「這一定要全身抹完再上飛機」、「好險店員很貼心」、「有葉子就不行」，也有人好奇詢問若不慎帶回台灣會面臨何種處罰。

有網友直言「大麻在台灣不合法」、「這真的不是開玩笑的」，提醒原PO幸好及時被告知；也有人表示「左下角有大麻葉標示」、「包裝下面那個不是大麻葉嗎？」認為圖案其實相當明顯。不過也有不少人坦言，「我完全沒注意到左下的葉子」、「不懂大麻的人根本不會知道那葉子代表什麼」，直呼若沒提醒恐怕真的會忽略。

留言關注法規差異　盛讚店員貼心

另外，有人好奇詢問「如果真的沒留意帶回來被抓了，會被罰什麼？」、「按摩油也不行嗎？」、「成分也不可以嗎？」也有網友討論「台灣有大麻籽的髮油可以，葉就不行」。

同時不少人盛讚店員貼心，「店員人真好」、「貼心有良心的店員」、「真要謝謝店員的注意」、「店員超好給她100個讚」，認為在異地旅遊能遇到主動提醒的店家相當難得。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
359 2 0474 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
五角大廈突撤中國軍企名單　更新1小時…火速下架
陳妍希離婚後首過年「送10歲兒大器安排」被讚爆！　自己獨自返
阿嬤的禁忌！蒸年糕「這句話」絕對不能問
快訊／大樂透1.8億獎號出爐了！對中6碼放假一輩子
錯過再等一年！兩大神仙將下凡人間　拜對旺整年

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

整理空間可讓「財氣流動」　命理師：財運卡關可能是家裡太亂

阿嬤的禁忌！蒸年糕「這句話」絕對不能問　網抖：真的要學會閉嘴

錯過再等一年！兩大神仙將下凡人間　拜對旺整年

聞到超愛準備買單　店員突問「妳台灣人？」下一句讓她愣住

2026情人節約會攻略：為何週四是初次約會黃金日？專家揭秘最佳時機

桃園長照服務春節不打烊　可提前預約服務、喘息照護也適用

小年夜返鄉車將湧現　高公局揭明日「國道9大壅塞路段」

單身更旺！情人節「3星座、3生肖」財運爆棚

2026年「5星座」出國財運最強！命理師：遇到貴人、機會

性侵、兒虐高峰期！過年小心「這1類親戚」　過來人沉痛：是大忌

只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流

永慶加盟四品牌北台灣尾牙 八三夭、丁噹、陳勢安、理想混蛋輪番上陣席開920桌

乾哥割頸PO照「最美風景」！死者爸顫抖崩潰：法官對加害者真好

高金素梅受訊3.5小時　噙淚：不會屈服賴清德的政治目的

「巨大天坑」吞沒貨櫃屋！　人群奔逃驚喊：樓在震動

捷運通勤飄味？濕熱氣候放大體味問題 專家揭「科學去味」關鍵

劉冠廷幫兒子存紅包..楊貴媚戳破真相XD　遭拱票房破億「邀吉岡里帆煮墨魚麵」？

割頸案定讞！楊爸18點聲明「滿腔怒火與委屈」：法官是加害者幫兇

高金素梅來了！　下午重返北檢召開偵查庭

胡智爲先發2局6上6下！上萬球迷進場節奏不亂　讚搭檔林家正引導精準

整理空間可讓「財氣流動」　命理師：財運卡關可能是家裡太亂

阿嬤的禁忌！蒸年糕「這句話」絕對不能問　網抖：真的要學會閉嘴

錯過再等一年！兩大神仙將下凡人間　拜對旺整年

聞到超愛準備買單　店員突問「妳台灣人？」下一句讓她愣住

2026情人節約會攻略：為何週四是初次約會黃金日？專家揭秘最佳時機

桃園長照服務春節不打烊　可提前預約服務、喘息照護也適用

小年夜返鄉車將湧現　高公局揭明日「國道9大壅塞路段」

單身更旺！情人節「3星座、3生肖」財運爆棚

2026年「5星座」出國財運最強！命理師：遇到貴人、機會

性侵、兒虐高峰期！過年小心「這1類親戚」　過來人沉痛：是大忌

夢想家首度獵豹成功！蔣淯安轟本季新高、高錦瑋22分做白工

整理空間可讓「財氣流動」　命理師：財運卡關可能是家裡太亂

情人節浪漫走春新選擇　石門雙心公園浪漫不分年齡

小心扒手！年節採購出遊人潮多　警籲提高警覺

「無法預料的狀況」　黃仁勳將缺席印度AI峰會！

米蘭冬奧號稱史上最永續　砍樹、高碳排贊助「3大爭議」一次看

淡水賞櫻新玩法　滬尾休閒農業區推香草食農體驗

樂天女孩全新陣容首曝光！見面會限量200席「買票時間、方法一次看」

日「東大校花」壓線登機遭炎上！　網挖3年前舊文抓包「有前科」急道歉

兩貓跳台上演「靈魂交換儀式」　謎之舉動讓奴才看呆了

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　揭19年傷疤：至今無法放下

生活熱門新聞

紅包行情變了？小孩過年「不包600元了」萬人點頭

二婚娶夏宇童今補宴客　孫協志2段情史起底1人曾坐牢

台灣爆紅「AV女優」作品消失　達人：玩完了

月薪3、4萬一直出國玩　竹科工程師嘆可悲

「保全龍頭」遭爆欠上億健保！薪水發不出

台男赴日帶1違禁品遭判刑！駐日處提醒4禁品

一圖看春節天氣！除夕一夜變天2地探7℃

好市多遇大戶！2台購物車「擺滿1美食」暴利轉賣　網逆風

「白吉」過世！吉媽淚喊：今天要送走吉吉了　19萬粉絲心碎

過年「最難吃糖果」4大天王曝光！　網爆共鳴：阿嬤家的惡夢

全真瑜珈20年熄燈！1505人團訟求償破億

Google地圖「紅點位置」藏玄機！一票人驚：活21年才知道

過年習俗超多　大票轟「1陋習」：超級歧視

春節首日　桃機出境人潮「排到手扶梯口」！畫面曝

更多熱門

相關新聞

泰「陰莖增大」密醫學歷僅小學！跟獄友學的

泰「陰莖增大」密醫學歷僅小學！跟獄友學的

泰國警方12日逮捕一名38歲密醫，他涉嫌在春武里府的住處非法替客人進行入珠、注射填充劑等陰莖增大術，然而他的學歷只有小學6年級，所有「技術」竟是在監獄服刑期間向獄友學來的，出獄後大膽開業長達2年，每月賺進近5萬泰銖（約新台幣5萬639元）。

泰18歲男「搶警槍」闖高中　射殺女校長

泰18歲男「搶警槍」闖高中　射殺女校長

女網紅遭猴群包圍狠咬　傷口變色急送醫

女網紅遭猴群包圍狠咬　傷口變色急送醫

上網罵泰王！他被判50年

上網罵泰王！他被判50年

浴室雙屍！兒洗澡觸電　父救人也送命

浴室雙屍！兒洗澡觸電　父救人也送命

關鍵字：

泰國按摩油大麻

讀者迴響

熱門新聞

紅包行情變了？小孩過年「不包600元了」萬人點頭

二婚娶夏宇童今補宴客　孫協志2段情史起底1人曾坐牢

台灣爆紅「AV女優」作品消失　達人：玩完了

月薪3、4萬一直出國玩　竹科工程師嘆可悲

「J奶姬」泰國賣淫女遭查獲　價碼曝光

「保全龍頭」遭爆欠上億健保！薪水發不出

包裹變爆裂物　宜蘭姊弟拆箱瞬間爆炸

台男赴日帶1違禁品遭判刑！駐日處提醒4禁品

以為只是痔瘡…男「過年前罹癌」1句話逼哭醫

即／BMW失控鏟撞11車　險衝進五金賣場

一圖看春節天氣！除夕一夜變天2地探7℃

不去日本！25萬中國人「改衝這國」

台北三寶爸變偷吃巨獸！小三喊「想點高蛋白飲含著吸」　互傳裸照

孫德榮缺席孫協志二婚原因曝！拒包禮金：上場夠他用很久

獨／合庫「存款變遺產」5員工道歉了！當事人未收禮已原諒

更多

最夯影音

更多
只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流

只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流
永慶加盟四品牌北台灣尾牙 八三夭、丁噹、陳勢安、理想混蛋輪番上陣席開920桌

永慶加盟四品牌北台灣尾牙 八三夭、丁噹、陳勢安、理想混蛋輪番上陣席開920桌

乾哥割頸PO照「最美風景」！死者爸顫抖崩潰：法官對加害者真好

乾哥割頸PO照「最美風景」！死者爸顫抖崩潰：法官對加害者真好

高金素梅受訊3.5小時　噙淚：不會屈服賴清德的政治目的

高金素梅受訊3.5小時　噙淚：不會屈服賴清德的政治目的

「巨大天坑」吞沒貨櫃屋！　人群奔逃驚喊：樓在震動

「巨大天坑」吞沒貨櫃屋！　人群奔逃驚喊：樓在震動

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面