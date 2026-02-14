錯過再等一年！兩大神仙將下凡人間　拜對旺整年

▲小年夜正值南斗與北斗星君下凡視察，被視為年前調整運勢的關鍵時點。（圖／翻攝自深澳碧雲宮臉書）



記者曾羿翔／綜合報導



隨著農曆春節腳步逼近，不少家庭忙著準備年貨與清掃環境。民間信仰指出，雖然農曆12月24日送神日後，眾神已回天庭述職，但在過年前仍有最後一次補運契機。小年夜（農曆12月29日，今年為28日），正值南斗與北斗星君下凡視察，被視為年前調整運勢的關鍵時點。

南北二斗星君同降 象徵年度最終審核



在道教觀念中，南斗、北斗星君被尊為掌理生死壽夭的重要神祇，民間常有「南斗主生、北斗主死」的說法。相傳小年夜兩位星君同時降臨人間，象徵一年當中的最後審核時刻，因此許多宮廟會舉行「拜斗」儀式，祈求消災解厄，也替長輩與家人祝願健康與長壽。

從送神到考核 天庭歲末運作流程



依照傳統流程，農曆12月24日由灶君上天稟報人間善惡，隔日玉皇上帝率眾神查察人間事務；到了小年夜，則由南、北斗星君接續審視功過，對禍福增減作最終評定。這套被形容為「天庭考核制度」的運作模式，在信眾眼中象徵神明對世人一整年的總結與裁量。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲小年夜補運不一定需要鋪張排場，重點在於反思與自省，而非供品多寡。（示意圖／資料照）

神界年度總審查 功過影響來年運勢

民間也流傳，南北二斗星君平日分別下降，唯有小年夜會同時巡視，並核對灶君所呈報的紀錄，猶如神界的年度總審查。信仰觀點認為，個人一年來的行善積德或過失，都可能在此時影響來年的運勢與壽數。



補運重在誠心 供品簡單即可

事實上，小年夜補運不一定需要鋪張排場，只要心存誠敬，準備鮮花、水果或清香素供即可，並可誠心懺悔過往不足、立下新年行善目標。重點在於反思與自省，而非供品多寡。



祈福之外 日常行善更重要

也有廟方提醒，祈福之外更應從日常生活做起，保持善念與善行，才是累積福報的根本。小年夜象徵舊歲將盡、新年將至，透過簡單儀式為過去一年畫下句點，同時替自己與家人迎接嶄新的開始。



南斗主生北斗主壽 信仰中的生死之神

南斗星君在道教體系中多被視為掌管生機與延壽之神，主錄人間善行與福報；北斗星君則象徵對應壽夭與定數，負責核定功過與壽命增減。信眾相信，兩位星君分司生死、互為平衡，在歲末時節同時下凡巡察，因此小年夜也被賦予格外重要的象徵意義。

▼南北二斗星君殿，坐中為玉皇上帝。（圖／翻攝自深澳碧雲宮臉書）

