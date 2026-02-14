東警前進微光市集宣導　捍衛兒童身體自主權

▲東警前進微光市集宣導。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

因應新學期到來，台東縣警察局婦幼警察隊日前前往台東微光市集舉辦快閃宣導活動，透過寓教於樂方式，加強兒童對身體自主權的認識與自我保護觀念，同時向家長宣導最新詐騙手法，提升家庭整體防詐意識。活動現場結合有獎徵答及宣導品發送，並準備造型氣球與孩童互動，營造輕鬆歡樂氛圍，吸引不少親子駐足參與。

警方表示，透過多元宣導方式，引導兒童了解每個人都擁有身體自主權，除了要保護自己的身體外，也應尊重他人界線，不可隨意觸碰他人。活動中並教導孩童如遇到危險情境，應即時向老師、家人或警察求助，提升危機應變能力，建立正確求助觀念。另也提醒家長，攜帶孩童外出時應避免讓孩子離開視線範圍，以降低走失或受侵害風險。

警方強調，未來將持續深入校園與社區推動婦幼安全及識詐宣導，讓每一位孩子都能認識身體自主權，面對不法侵害或騷擾時懂得拒絕並勇於求助。同時呼籲民眾，如發現疑似兒虐情事，可撥打110報案專線或113保護專線通報，共同守護兒童安全。

此外，因應新型態詐騙手法層出不窮，警方提醒民眾提高警覺，如有任何疑慮，可撥打165反詐騙專線即時查證，避免落入詐騙陷阱，共同守護財產安全，營造安心成長的生活環境。