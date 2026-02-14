年貨大街人潮湧現　台東警機動派出所即時守護

▲台東警機動派出所即時守護。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

因應農曆春節期間台東市中央市場舉辦年貨大街活動，吸引大量採買人潮與車流湧入，台東縣警察局台東分局自2月14日至2月16日於中山路與信義路口設置機動派出所，提供即時諮詢及各項為民服務，同時加強現場巡守與秩序維護，確保活動期間治安與交通安全。

警方表示，除強化巡邏勤務外，也同步辦理犯罪預防與反詐騙宣導，向民眾介紹內政部警政署推出的「打詐儀錶板」，協助民眾掌握最新詐騙手法及全國詐欺趨勢，提醒切勿輕信來路不明購物網站或標榜低風險、高獲利的投資資訊，提高警覺、守護財產安全。現場亦規劃「警政小知識快問快答」互動活動，以淺顯易懂方式向學童宣導自我保護及交通安全觀念，吸引不少親子駐足參與，互動氣氛熱絡。

此外，配合市公所規劃徒步區措施，分局加派警力沿線巡邏、防竊守望及交通疏導，並主動協助民眾解決現場問題，讓採買動線更加順暢有序。

台東分局提醒，年節期間人潮集中，民眾應妥善保管隨身財物與現金，隨時留意周遭狀況，以防遭竊或遺失。同時呼籲餐敘飲酒後切勿駕車，「酒駕執法無假期」，警方將持續強化相關取締勤務，共同維護用路安全，讓民眾平安歡度新春佳節。