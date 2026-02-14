　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

陸續救援被害兒少多達26人　黃福昇為台東警界爭光

▲關山警黃福昇榮獲113年婦幼安全績優員警。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲關山警黃福昇榮獲113年婦幼安全績優員警。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣警察局關山分局偵查隊偵查佐黃福昇長期投入婦幼安全保護工作，積極偵辦兒少性剝削及妨害性自主等重大案件，展現高度專業與使命感。期間偵破多起連續性犯罪案件，陸續救援被害兒少多達26人，績效卓著，榮獲內政部警政署「113年婦幼安全工作績優員警」殊榮，為台東警界爭光。

為表彰其傑出表現，饒慶鈴縣長於12日舉辦的「擴大主管會報」中公開頒發紅榜，肯定黃福昇身為台東子弟，秉持守護鄉里、關懷弱勢的初心，在第一線為兒少築起堅實安全防線。縣長表示，婦幼安全攸關家庭與社會根基，黃員以鍥而不捨精神抽絲剝繭、縝密蒐證，成功阻斷不法鏈結，守護孩子未來，足為公務同仁典範。

關山分局分局長龔士哲亦於13日下午親赴偵查隊，與黃員一同將紅榜張貼於隊部門首，與全體同仁分享榮耀。龔士哲指出，婦幼案件偵辦過程繁複且高度敏感，不僅須面對犯罪手法隱密與被害人心理創傷等挑戰，更需兼顧蒐證完整與保護機制周延。黃員以高度同理心與專業素養，在保障被害兒少隱私與權益前提下，全力追查犯嫌，展現警察守護正義與溫度的一面。

黃福昇表示，婦幼安全沒有假期，兒少保護更不能鬆懈。每一次成功救援，都是團隊合作成果，感謝長官支持、同仁協助，以及社政、教育與司法機關跨域合作，才能即時伸出援手，協助受害孩子重拾希望。他強調，未來將持續秉持初衷，深耕婦幼安全工作，守護每一位需要幫助的孩子。

關山分局指出，婦幼安全為當前治安重點工作之一，未來將持續強化查緝兒少性剝削及妨害性自主犯罪，並深化校園與社區宣導，提升民眾自我保護意識，透過專業偵辦與跨域合作，攜手打造更安全、安心的生活環境，讓台東成為孩子安心成長的家園。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
359 2 0474 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
歐洲5國聯手發表聲明　普丁政敵納瓦尼死於毒殺！
北捷深夜驚魂！乘客嚇壞全衝下車
大樂透1.8億頭獎一注獨得

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

財神爺降臨！大樂透1.9億一注獨得　彩券行店員驚訝鳴炮：超開心

培養下一個李洋　運彩公會捐贈2萬顆羽球助學童

另類迎新春　桃園圖書館春節推閱讀＋玩具＋體驗

春節旅遊石門水庫賞花遊湖　交通管制公告

年貨大街人潮湧現　台東警機動派出所即時守護

提領200萬工程款心驚驚　達仁警全程護鈔還在派出所內點交

陸續救援被害兒少多達26人　黃福昇為台東警界爭光

東警前進微光市集宣導　捍衛兒童身體自主權

捐年菜還義診　醫師到府救出高血壓危機

春節連假首日視察路況　侯友宜責成交控中心全力備戰

IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年

馬上開運！2026新北燈會超萌線條小狗現身，15米巨型主燈震撼開箱！

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

包裹變爆裂物！宜蘭姊弟拆箱瞬間爆炸　玻璃全碎2人受傷送醫

中職生涯右外野僅守9場！　角度、球路尾勁大不同陳傑憲坦言生疏

爸討厭貓卻撿紙箱DIY用品　模擬行為動線滿滿寵溺～

高雄楠梓BMW酒駕

中華隊年假後狀態不能下滑！　曾豪駒下令：回來後就要準備「輸贏」

連假首日就喝爆！BMW酒駕連鏟11車　「險撞進賣場」驚險畫面曝

財神爺降臨！大樂透1.9億一注獨得　彩券行店員驚訝鳴炮：超開心

培養下一個李洋　運彩公會捐贈2萬顆羽球助學童

另類迎新春　桃園圖書館春節推閱讀＋玩具＋體驗

春節旅遊石門水庫賞花遊湖　交通管制公告

年貨大街人潮湧現　台東警機動派出所即時守護

提領200萬工程款心驚驚　達仁警全程護鈔還在派出所內點交

陸續救援被害兒少多達26人　黃福昇為台東警界爭光

東警前進微光市集宣導　捍衛兒童身體自主權

捐年菜還義診　醫師到府救出高血壓危機

春節連假首日視察路況　侯友宜責成交控中心全力備戰

過年不怕叫錯人！「親戚稱呼計算機」App爆紅　眾人讚：太實用了

命懸80分鐘奇蹟翻轉！男心跳停止　東港安泰醫院啟動葉克膜搶命

大陸極氪「最新高階中大型休旅車」亮相！8X實車照首度完整曝光

財神爺降臨！大樂透1.9億一注獨得　彩券行店員驚訝鳴炮：超開心

7大森林遊樂區「僅除夕休園」　奧萬大櫻花到3月、內洞瀑布森呼吸

FB更新「超神」AI功能！從頭像到貼文都能動

曾國城包上萬給孫協志　吐槽：希望是最後一次

相關新聞

東警前進微光市集宣導　捍衛兒童身體自主權

東警前進微光市集宣導　捍衛兒童身體自主權

因應新學期到來，台東縣警察局婦幼警察隊日前前往台東微光市集舉辦快閃宣導活動，透過寓教於樂方式，加強兒童對身體自主權的認識與自我保護觀念，同時向家長宣導最新詐騙手法，提升家庭整體防詐意識。活動現場結合有獎徵答及宣導品發送，並準備造型氣球與孩童互動，營造輕鬆歡樂氛圍，吸引不少親子駐足參與。

春節連假將至　關山警超前部署護治安保交通

春節連假將至　關山警超前部署護治安保交通

春節前強力掃蕩　成功分局聯手海巡淨化東海岸治安

春節前強力掃蕩　成功分局聯手海巡淨化東海岸治安

掃黑緝毒斷供應鏈　台東警春節前加強查緝

掃黑緝毒斷供應鏈　台東警春節前加強查緝

台東縣警察局長慰勞基層警員

台東縣警察局長慰勞基層警員

關鍵字：

性侵警察台東

讀者迴響

最夯影音

更多
IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年

IU、李聖經、芙莉蓮女神齊聚！　Disney+「多元劇種」爽看整年
馬上開運！2026新北燈會超萌線條小狗現身，15米巨型主燈震撼開箱！

馬上開運！2026新北燈會超萌線條小狗現身，15米巨型主燈震撼開箱！

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

林依晨幫孩子存紅包！尪笑「比我有錢」　隋棠.吳中天14年後再合作：差一輪了

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

陳柏毓赴美前Live BP展球威飆152火球　林家正主動要求對決

包裹變爆裂物！宜蘭姊弟拆箱瞬間爆炸　玻璃全碎2人受傷送醫

包裹變爆裂物！宜蘭姊弟拆箱瞬間爆炸　玻璃全碎2人受傷送醫

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面