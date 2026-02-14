陸續救援被害兒少多達26人　黃福昇為台東警界爭光

▲關山警黃福昇榮獲113年婦幼安全績優員警。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣警察局關山分局偵查隊偵查佐黃福昇長期投入婦幼安全保護工作，積極偵辦兒少性剝削及妨害性自主等重大案件，展現高度專業與使命感。期間偵破多起連續性犯罪案件，陸續救援被害兒少多達26人，績效卓著，榮獲內政部警政署「113年婦幼安全工作績優員警」殊榮，為台東警界爭光。

為表彰其傑出表現，饒慶鈴縣長於12日舉辦的「擴大主管會報」中公開頒發紅榜，肯定黃福昇身為台東子弟，秉持守護鄉里、關懷弱勢的初心，在第一線為兒少築起堅實安全防線。縣長表示，婦幼安全攸關家庭與社會根基，黃員以鍥而不捨精神抽絲剝繭、縝密蒐證，成功阻斷不法鏈結，守護孩子未來，足為公務同仁典範。

關山分局分局長龔士哲亦於13日下午親赴偵查隊，與黃員一同將紅榜張貼於隊部門首，與全體同仁分享榮耀。龔士哲指出，婦幼案件偵辦過程繁複且高度敏感，不僅須面對犯罪手法隱密與被害人心理創傷等挑戰，更需兼顧蒐證完整與保護機制周延。黃員以高度同理心與專業素養，在保障被害兒少隱私與權益前提下，全力追查犯嫌，展現警察守護正義與溫度的一面。

黃福昇表示，婦幼安全沒有假期，兒少保護更不能鬆懈。每一次成功救援，都是團隊合作成果，感謝長官支持、同仁協助，以及社政、教育與司法機關跨域合作，才能即時伸出援手，協助受害孩子重拾希望。他強調，未來將持續秉持初衷，深耕婦幼安全工作，守護每一位需要幫助的孩子。

關山分局指出，婦幼安全為當前治安重點工作之一，未來將持續強化查緝兒少性剝削及妨害性自主犯罪，並深化校園與社區宣導，提升民眾自我保護意識，透過專業偵辦與跨域合作，攜手打造更安全、安心的生活環境，讓台東成為孩子安心成長的家園。