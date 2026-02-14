春節連假將至　關山警超前部署守護治安保障交通順暢

▲關山警超前部署護治安保交通。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

農曆春節將至，為確保轄內民眾及返鄉遊客平安順暢度過連假，台東縣警察局關山分局分局長龔士哲於13日再次召集各組、隊長召開工作會議，針對交通疏導與治安維護重點提示，全面檢視現行勤務規劃，並就不足之處即時策進調整，期以最周延部署守護寒假與春節期間返鄉及旅遊安全。

因應2月14日至22日為期9天的春節連假，警方預判台9線等重要聯外道路及景區周邊車流將大幅增加，已於14日提前在易壅塞路段及重要路口擺放三角錐，引導直行與轉彎車輛分流，避免回堵與交通事故發生。針對加油站、超商及熱門景區出入口等易形成車潮地點，也同步規劃機動警力加強疏導，並視現場車流狀況彈性調整勤務配置，務求及早分散車流，防止壅塞情形擴大。

此外，關山分局並與警察局交通隊及台東、大武、成功等分局建立橫向聯繫機制，並攜手警察廣播電臺台東分臺成立「交安路況群組」，透過LINE即時分享交通資訊，再由警廣台東分台即時播送路況，提醒用路人提早改道，避免誤入壅塞路段，提升整體交通疏導效率。

關山分局表示，春節期間除強化交通疏導外，也將同步提升治安巡邏密度與見警率，落實「護治安、保交通」雙主軸工作，讓鄉親安心返鄉、遊客順暢出遊，共同營造平安祥和的春節假期。