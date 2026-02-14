掃黑緝毒斷供應鏈　台東警春節前加強查緝

▲台東警春節前重拳出擊。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

鑑於近期國內接連發生多起重大治安事件，引發社會高度關注，台東縣警察局為即時回應民眾對治安的期待，於春節期間全面提升警戒層級，規劃執行「加強重要節日安全維護威力掃蕩」專案勤務，強化臨檢與路檢密度，主動出擊、嚴密查察，針對治安熱點及重要路段加強部署，全力遏止不法行為，強勢壓制犯罪氣焰。

為展現維護重要節日安全的決心，警察局長林宏昇親自前往台東分局主持專案勤前教育，整合刑事、保安及交通等單位警力，形塑轄區犯罪包圍網，以威力掃蕩方式同步執行勤務。此次行動除導入AI車牌辨識系統與科技蒐證設備外，並結合大數據分析犯罪趨勢，針對治安顧慮場所、易滋事熱點及重要交通節點進行縝密部署，全面防範各類違法行為。

警方統計，本次威力掃蕩共緝獲通緝案件5件5人、酒（毒）駕公共危險9件9人、詐欺案件10件10人、毒品案件3件3人、竊盜案件5件5人及一般刑案5件5人。另於本（2）月9日啟動「加強重要節日安全維護工作」首週期間，即掃蕩轄內賭場4件6人，查扣不法所得新台幣17萬餘元；並偵破持有槍械及分裝販賣毒品案件1件，緝獲犯嫌5名，查扣毒品總重量達355公克、改造手槍1支及子彈，以及贓款新台幣23萬餘元，有效截斷春節期間毒品供應鏈，並持續向上溯源追查，瓦解不法集團運作。

林宏昇表示，專案勤務成果展現同仁執法決心與行動力，並勉勵全體警力以近期重大治安事件為鑑，強化風險意識與積極作為，將重要節日安全維護列為首要任務。除持續加強金融機構巡守外，也於機場及車站等重要交通樞紐提升見警率，防範突發事件發生；同時針對易肇事路段加強交通疏導，並提供護鈔及連假外出住居安全維護等貼心措施，讓民眾安心返鄉、平安出遊，歡度新春佳節。