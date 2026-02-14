春節前強力掃蕩　成功分局聯手海巡淨化東海岸治安

▲成功分局跨域掃蕩強化東海岸安全。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

農曆春節將至，為確保民眾能在平安、祥和的環境中歡度佳節，台東縣警察局成功分局於13日晚間展開大規模「威力掃蕩」專案行動，並聯合海巡署東部分署第一三岸巡隊編組兵警聯合勤務，針對成功鎮轄區內易滋事場所及重要聯外路段加強清查與盤查作為，全面提升春節前夕治安強度。

本次專案行動由成功分局分局長潘俊宏親自主持勤前教育。潘俊宏表示，春節期間治安維護責任重大，警方絕不容許不法分子趁機滋事，除要求同仁落實各項勤務作為外，也特別提醒執勤安全，強調透過兵警合作默契與跨單位整合，展現「零容忍」態度，嚴正打擊各類犯罪行為。

警方指出，此次行動鎖定轄區內卡拉OK、小吃部及易聚集滋事之公眾場所實施密集臨檢，防範毒品及暴力案件發生，同時於重要幹道設置路檢點，加強盤查可疑車輛與人員，嚴防酒後駕車及非法攜帶管制物品等違規情事。此外，也結合海巡單位強化沿岸巡邏密度，防杜不法分子利用年節期間從事走私或偷渡等不法活動，建構陸海聯防安全網絡。

潘俊宏強調，春節是家戶團圓的重要時刻，警方勤務不會有絲毫鬆懈。透過與海巡署跨域合作，擴大勤務廣度與深度，目標在於淨化治安環境、消弭犯罪因子，讓東海岸居民及遊客都能在安全無虞的環境中安心過年。

成功分局表示，將持續貫徹各項治安強化措施，落實「治安平穩、交通順暢、民眾安心」三大主軸，全力守護東海岸地區治安，營造優質安全的年節環境。