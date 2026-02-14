　
軍武

多數致命傷害發生於送醫前　戰傷救護訓練著眼關鍵風險處置

軍聞社／記者王進福桃園報導

陸軍第三地區支援指揮部衛生營，長期負責戰傷救護相關訓練。衛生營指出，實務經驗顯示，多數致命傷害發生於送醫前，其中又以大量出血最為常見，因此戰傷救護訓練的核心精神，在於第一時間降低風險、避免傷勢持續惡化，使官兵在醫療支援尚未抵達前，能完成必要的初步應處。 　

戰傷救護官鄧上尉說明，戰傷救護訓練特別重視處置順序與判斷邏輯。在資源有限、環境不穩定的情況下，優先處理最具生命威脅的狀況，比嘗試一次解決所有問題來得重要；透過反覆演練，官兵能在緊張情境中迅速聚焦關鍵風險，避免因慌亂而錯失救命時機。 　

為貼近實際狀況，戰傷救護訓練設計並非著眼於高難度醫療技術，而是讓官兵在高度壓力環境中，依循清楚的處置邏輯完成判斷。訓練過程中，課程納入體能消耗、聲響干擾與情境模擬，營造接近實況的高壓環境，讓官兵在腎上腺素飆升的狀態下，仍須完成必要判斷與處置。 　

戰傷救護訓練同時強調風險評估與避免二次傷害的重要性。衛生營指出，並非所有狀況都適合立即介入，若未充分評估環境與傷情，反而可能造成額外風險。因此，讓官兵清楚理解「何時行動、何時保留」，與實際操作同樣重要，也是訓練中反覆提醒的重點。

醫務士林下士分享，實務訓練中最常見的困難，並非不了解救護原理，而是因緊張導致遺漏細節，甚至出現手部顫抖或思緒中斷的情況。透過反覆演練與教官引導，官兵逐步建立穩定的思考節奏，學會在壓力下回到既定流程，逐項確認關鍵狀況，進而提升在任務中的應變能力，也強化面對突發狀況時的心理穩定度。

衛生營表示，戰傷救護訓練著重於讓官兵在實際情境中熟悉既定處置流程，並透過反覆操作與引導，降低緊張情緒對判斷的影響。相關訓練經驗顯示，當官兵能回到既定流程逐項確認，即使在壓力狀態下，仍可完成基本判斷與必要應處，確保後續救護能順利銜接。

