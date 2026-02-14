　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

春節維安不打烊　台東縣警察局長慰勞基層警員

▲台東縣警察局長慰勉基層警力。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東縣警察局長慰勉基層警力。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為強化春節期間治安維護、交通疏導及為民服務工作，台東縣警察局局長林宏昇於13日晚間前往台東分局，主持「加強重要節日安全維護工作」聯合勤教，慰勉基層員警辛勞，並指示各單位全面提升春節期間勤務強度，確保轄區治安平穩與交通順暢。

林宏昇表示，今年春節警政工作將持續圍繞「治安平穩、交通順暢、民眾安心」三大主軸。在治安面向，各分局均已完成轄內金融機構及銀樓防搶演練，強化安全防護機制；針對職業賭場查緝，台東分局日前破獲大型職業性賭場，查獲賭場主持人及賭客共18人涉案，並查扣監視器設備及賭資新台幣16萬餘元，有效遏止不法歪風，相關人員並於會中獲得嘉勉。

交通方面，因應春節連續假期車流高峰，台東各大風景區預期將湧入大量人潮與車潮，交通警察大隊及各分局將強化重要路段與觀光景點周邊交通疏導勤務，提升即時應變能力。警方亦提醒民眾，可透過警察局官方網站即時查詢各景點周邊交通路況資訊，妥善規劃行程。

在為民服務方面，警方持續推動「舉家外出住居安全維護」服務，春節期間民眾如全家外出旅遊，可向當地分駐（派出）所提出申請，警方將每日不定時巡簽，協助維護居家安全，降低宵小覬覦風險。

台東縣警察局表示，將依春節專案勤務規劃，持續精進治安維護、交通順暢與為民服務工作，全力守護縣民安全。林宏昇也預祝縣民朋友安心愉快，度過平安祥和的春節假期。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
359 2 0474 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
又要變天　過年天氣一次看！
2026最強護照出爐！　台灣進步了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南安南年貨大街熱鬧登場　消防快閃宣導拚防災意識

春節連假將至　關山警超前部署守護治安保障交通順暢

春節前強力掃蕩　成功分局聯手海巡淨化東海岸治安

春節維安不打烊　台東縣警察局長慰勞基層警員

台中醫療淨零再進化　簽署永續倡議展現低碳治理成果

馬年主燈登場！西螺燈節夜空化身夢幻遊樂園　民眾嗨翻

年前強化執法掃違規　雲林斗六警分局1晚查獲12件

紅單也能轉好運！　南警五分局推「轉運紅單」「助你脫單」宣導交通安全

春節前最暖會面　雲林監獄懇親日淚光與笑容交織

西螺媽祖迎春燈會迎新年　孩子畫願望媽祖點燈

只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流

永慶加盟四品牌北台灣尾牙 八三夭、丁噹、陳勢安、理想混蛋輪番上陣席開920桌

捷運通勤飄味？濕熱氣候放大體味問題 專家揭「科學去味」關鍵

乾哥割頸PO照「最美風景」！死者爸顫抖崩潰：法官對加害者真好

高金素梅受訊3.5小時　噙淚：不會屈服賴清德的政治目的

「巨大天坑」吞沒貨櫃屋！　人群奔逃驚喊：樓在震動

劉冠廷幫兒子存紅包..楊貴媚戳破真相XD　遭拱票房破億「邀吉岡里帆煮墨魚麵」？

割頸案定讞！楊爸18點聲明「滿腔怒火與委屈」：法官是加害者幫兇

高金素梅來了！　下午重返北檢召開偵查庭

胡智爲先發2局6上6下！上萬球迷進場節奏不亂　讚搭檔林家正引導精準

台南安南年貨大街熱鬧登場　消防快閃宣導拚防災意識

春節連假將至　關山警超前部署守護治安保障交通順暢

春節前強力掃蕩　成功分局聯手海巡淨化東海岸治安

春節維安不打烊　台東縣警察局長慰勞基層警員

台中醫療淨零再進化　簽署永續倡議展現低碳治理成果

馬年主燈登場！西螺燈節夜空化身夢幻遊樂園　民眾嗨翻

年前強化執法掃違規　雲林斗六警分局1晚查獲12件

紅單也能轉好運！　南警五分局推「轉運紅單」「助你脫單」宣導交通安全

春節前最暖會面　雲林監獄懇親日淚光與笑容交織

西螺媽祖迎春燈會迎新年　孩子畫願望媽祖點燈

台南安南年貨大街熱鬧登場　消防快閃宣導拚防災意識

小年夜是最後轉運日！南北二斗星君降臨　拜對旺整年

雙胞胎娶雙胞胎！超狂夫妻檔4人同居54年　相親8次才找到真愛

聞到超愛準備買單　店員突問「妳台灣人？」下一句讓她愣住

從2025年初大罷免到2026大彈劾！　朝野一路惡鬥誰也不讓

郁方怒割頸案輕判「逼楊家去死」　轟法官幫兇：惡魔長大只會變大惡魔

「備孕、凍卵前」怎麼吃　醫揭飲食3重點：不是越補越好

獨／北市藥局販過期3年感冒藥　藥廠懷疑：歇業經銷商庫存流出

2026情人節約會攻略：為何週四是初次約會黃金日？專家揭秘最佳時機

桃園長照服務春節不打烊　可提前預約服務、喘息照護也適用

見鴻海豪抽1000萬紅包 Lulu.陳漢典傻眼：沒辦法主持

地方熱門新聞

彰化補助村里公務電動機車

民進黨桃園市議員初選激戰　陳亭妃挺鄭淑方

機警妻子即時報案警消成功搶救OHCA患者挽回一命

桃園竹圍、永安漁港　春節連假天天營業

內埔警因應春節連假　內埔年街交通指引一次看

桃園捷運綠線北機廠替代道路　春節開通

小港機場「死亡紅線」別亂哈菸　最高秒噴1萬

連假北海岸恐湧車潮　金山警空拍機掌握路況

南門市場浴火重生

守護府城不打烊！南消二大隊攜手消友會慰勞基層

永康警年前發威連逮3車手阻詐460萬

春節就醫免排隊！台南啟動醫療服務不打烊專區

「9大物品」該丟就丟　節儉過頭恐影響財運健康

高鐵台南站春節首日湧人潮黃偉哲發春聯紅包迎新年

更多熱門

相關新聞

馬年主燈振翅　西螺燈節夜空化身夢幻遊樂園

馬年主燈振翅　西螺燈節夜空化身夢幻遊樂園

「2026西螺大橋蝴蝶公園藝術燈節」昨（13）日晚間在西螺大橋旁璀璨點燈，夜幕降臨後燈光如潮湧現，吸引大批民眾湧入蝴蝶公園賞燈拍照。整體展區面積達1.3公頃，光影層層鋪展，與橋體輪廓及夜色交織，營造如夢似幻的視覺景觀，遠望宛如夜間蝶群翩然飛舞，成為雲林春節期間最醒目的夜間風景。

春節連假首日！陳其邁率團隊連跑6廟參香

春節連假首日！陳其邁率團隊連跑6廟參香

過年習俗超多　大票轟「1陋習」：超級歧視

過年習俗超多　大票轟「1陋習」：超級歧視

孩子畫願望媽祖點燈　「西螺媽祖迎春燈會」迎新年

孩子畫願望媽祖點燈　「西螺媽祖迎春燈會」迎新年

春節需求大！一天跑22戶 陸女孩斜槓寵物寄養9天接100多單

春節需求大！一天跑22戶 陸女孩斜槓寵物寄養9天接100多單

關鍵字：

春節警察台東

讀者迴響

熱門新聞

紅包行情變了？小孩過年「不包600元了」萬人點頭

二婚娶夏宇童今補宴客　孫協志2段情史起底1人曾坐牢

台灣爆紅「AV女優」作品消失　達人：玩完了

月薪3、4萬一直出國玩　竹科工程師嘆可悲

「保全龍頭」遭爆欠上億健保！薪水發不出

「J奶姬」泰國賣淫女遭查獲　價碼曝光

包裹變爆裂物　宜蘭姊弟拆箱瞬間爆炸

以為只是痔瘡…男「過年前罹癌」1句話逼哭醫

台男赴日帶1違禁品遭判刑！駐日處提醒4禁品

即／BMW失控鏟撞11車　險衝進五金賣場

一圖看春節天氣！除夕一夜變天2地探7℃

台北三寶爸變偷吃巨獸！小三喊「想點高蛋白飲含著吸」　互傳裸照

不去日本！25萬中國人「改衝這國」

獨／合庫「存款變遺產」5員工道歉了！當事人未收禮已原諒

孫德榮缺席孫協志二婚原因曝！拒包禮金：上場夠他用很久

更多

最夯影音

更多
只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流

只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流
永慶加盟四品牌北台灣尾牙 八三夭、丁噹、陳勢安、理想混蛋輪番上陣席開920桌

永慶加盟四品牌北台灣尾牙 八三夭、丁噹、陳勢安、理想混蛋輪番上陣席開920桌

捷運通勤飄味？濕熱氣候放大體味問題 專家揭「科學去味」關鍵

捷運通勤飄味？濕熱氣候放大體味問題 專家揭「科學去味」關鍵

乾哥割頸PO照「最美風景」！死者爸顫抖崩潰：法官對加害者真好

乾哥割頸PO照「最美風景」！死者爸顫抖崩潰：法官對加害者真好

高金素梅受訊3.5小時　噙淚：不會屈服賴清德的政治目的

高金素梅受訊3.5小時　噙淚：不會屈服賴清德的政治目的

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面