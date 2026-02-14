春節維安不打烊　台東縣警察局長慰勞基層警員

▲台東縣警察局長慰勉基層警力。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為強化春節期間治安維護、交通疏導及為民服務工作，台東縣警察局局長林宏昇於13日晚間前往台東分局，主持「加強重要節日安全維護工作」聯合勤教，慰勉基層員警辛勞，並指示各單位全面提升春節期間勤務強度，確保轄區治安平穩與交通順暢。

林宏昇表示，今年春節警政工作將持續圍繞「治安平穩、交通順暢、民眾安心」三大主軸。在治安面向，各分局均已完成轄內金融機構及銀樓防搶演練，強化安全防護機制；針對職業賭場查緝，台東分局日前破獲大型職業性賭場，查獲賭場主持人及賭客共18人涉案，並查扣監視器設備及賭資新台幣16萬餘元，有效遏止不法歪風，相關人員並於會中獲得嘉勉。

交通方面，因應春節連續假期車流高峰，台東各大風景區預期將湧入大量人潮與車潮，交通警察大隊及各分局將強化重要路段與觀光景點周邊交通疏導勤務，提升即時應變能力。警方亦提醒民眾，可透過警察局官方網站即時查詢各景點周邊交通路況資訊，妥善規劃行程。

在為民服務方面，警方持續推動「舉家外出住居安全維護」服務，春節期間民眾如全家外出旅遊，可向當地分駐（派出）所提出申請，警方將每日不定時巡簽，協助維護居家安全，降低宵小覬覦風險。

台東縣警察局表示，將依春節專案勤務規劃，持續精進治安維護、交通順暢與為民服務工作，全力守護縣民安全。林宏昇也預祝縣民朋友安心愉快，度過平安祥和的春節假期。