宜蘭包裹炸傷2人！內含火藥機械裝置引爆　歹徒2天前直送門口

記者游芳男、劉人豪／宜蘭報導

宜蘭市黎明路一棟民宅，今（14）日11時疑發生包裹爆炸事故，一對洪姓姊弟將包裹拿進家中拆時發生爆炸，導致玻璃碎裂2人受傷送醫。現場遺留的電路線板經採證已經排除和爆裂物有所關聯，而包裹內裝含火藥，疑透過機械結構拉動引線後引爆。

▲宜蘭包裹爆炸，包裹內含火藥。（圖／民眾提供，下同）

70歲以及66歲的洪姓姊弟，2、3天前把放在門口的包裹拿進屋內，今天早上打開時突然爆炸，導致室內玻璃破碎，2人也因此受傷，所幸送醫後暫無大礙。

警方指出，今11時許接獲報案指稱，宜蘭市黎明路某住宅發生爆炸案件，經警方和消防人員到場以後，立即將受傷的兩位傷者送往陽大醫院就診，目前意識清楚，生命無大礙。

▲警方在現場找到可疑電路板，初步認定並不是用來引爆包裹的裝置。（圖／民眾提供）

▲牆壁留有黑色痕跡且有火藥成分。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

經警方封鎖現場並派遣鑑識人員到場採證以後，發現有遺留疑似引爆的電路線板，經採證結果後，目前已經排除和爆裂物有所關聯，牆壁留有黑色痕跡且有火藥成分，已經和刑事警察大隊成立專案小組，徹底了解爆裂物來源和引爆方式。

警方表示，經過初步調查，包裹大概在兩天前就被犯嫌送到住所門口，洪姓姊弟看到這個包裹就先放到屋內，直到今天上午才打開，經了解2人未與人結怨，相關家人的部分還在做調查釐清，當事人口述這個包裹並不是郵寄的方式送達，研判應該是有犯嫌直接送到門口，上面有寫地址，應該是針對性的作案並非隨機。