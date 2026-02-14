2026最強護照出爐！新加坡蟬聯冠軍　台灣進步奪全球第32

▲ 台灣最新名次來到第32名。（圖／記者李毓康攝）

記者陳宛貞／綜合報導

英國恒理環球顧問事務所（Henley & Partners）最新公布的「恒理護照指數」（Henley Passport Index）排行榜出爐，新加坡蟬聯全球榜首寶座，可免簽進入192個國家和地區；日本與南韓則並列第2名，享有187國免簽待遇，穩居亞洲護照領先地位。

台灣護照排名也持續攀升，最新名次來到全球第32名，可免簽通行135個國家及地區，較2024年的第35名與2025年的第33名有所進步。

全球前5名中，瑞典與阿拉伯聯合大公國並列第3，可免簽進入186國，其中阿聯排名從去年的第10名大幅躍升至第3名。第4名則由比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、愛爾蘭、義大利、盧森堡、荷蘭、挪威、西班牙及瑞士等12國共享，免簽國數達185國；第5名為奧地利、希臘、馬爾他與葡萄牙，可暢行184個目的地。

美國護照維持第10名，可免簽進入179國；中國則與波札那並列第56名，僅82國免簽。墊底的則是排名第101的阿富汗，僅可免簽前往24個地區。

恒理護照指數是全球最具權威性的護照排名系統，依據國際航空運輸協會數據庫資料，評比持照人可免事先申請簽證前往的目的地數量，涵蓋199本護照與227個旅行目的地。