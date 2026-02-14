　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

春節連假首日！陳其邁率團隊連跑6廟參香　民眾搶拿開運小紅包

▲▼ 春節連假首日！陳其邁率團隊連跑6廟參香　開運小紅包超搶手。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲春節連假首日！陳其邁率團隊連跑6廟參香，民眾搶領開運小紅包。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導 

春節連假第一天，高雄市長陳其邁今（14）日率領市府團隊展開一連串走春參香行程，上午走訪鳳山區五甲龍成宮、文衡殿，以及三民區覆鼎金保安宮、大港保安宮；下午則前往鼓山區內惟神福祠、代天宮等廟宇，現場發送高雄「超人精神 一馬當先」開運小紅包，向市民朋友拜年。

陳其邁首站赴位於鳳山區的五甲龍成宮，五甲龍成宮是地方重要信仰中心，俗稱「五甲廟」，香火鼎盛，周圍商家林立熱鬧。龍成宮長年照顧社會弱勢，投入教育活動、栽培下一代，陳其邁對此表達感謝。

除了祈求保佑國家持續進步、經濟繁榮外，陳其邁也介紹同行的市府團隊首長並向民眾鞠躬，感謝過去5年來對市府的支持，祝福大家馬上幸福、馬上成功。

▲▼ 春節連假首日！陳其邁率團隊連跑6廟參香　開運小紅包超搶手。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼春節連假首日！陳其邁人氣旺，開運小紅包超搶手。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼ 春節連假首日！陳其邁率團隊連跑6廟參香　開運小紅包超搶手。（圖／記者賴文萱翻攝）

隨後陸續前往鳳山文衡殿、三民區覆鼎金保安宮與大港保安宮等廟宇，廟埕排起長長人龍，引頸期盼領取市府的開運小紅包，民眾也開心與市長合照，擺出「超人力霸王」的象徵手勢，祝福馬年一切順利、身體健康。

▲▼ 春節連假首日！陳其邁率團隊連跑6廟參香　開運小紅包超搶手。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲陳其邁率團隊連跑6廟參香，向市民拜年。（圖／記者賴文萱翻攝）

下午前往鼓山區內惟神福祠與鼓山代天宮發送小紅包，民眾熱情排隊領取，陳其邁依照慣例優先發送給長者今年的開運小紅包，也與民眾以不同手勢合影留念，包含比愛心、超人手勢與簽名，滿足民眾合影需求。

陳其邁亦把握機會宣傳今年的高雄冬日遊樂園活動，以日本經典IP「超人力霸王」為主題，呼應先前救災的「鏟子超人」，以及各領域的城市超人，邀請大家前往高流愛河灣與高雄港16至18號碼頭共襄盛舉。

