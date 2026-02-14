高市早苗公布病況！「手指嚴重彎曲」忍痛不敢就醫　原因惹心疼

▲高市早苗舊疾惡化，但就醫後已無大礙。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

日本首相高市早苗14日公布醫療檢查結果，其右手不適症狀並非骨折引起，而是類風濕性關節炎引發的發炎症狀。她坦言，去年10月接任自民黨總裁之後，因擔心造成醫院困擾而避免看診，但如今決定改變作法，恢復定期回診。

高市在X發文表示，她已於13日前往東京都內醫院接受X光檢查、抽血檢驗及注射等治療。由於「兩根手指嚴重彎曲」，她原本很擔心可能骨折，所幸檢查後確認骨頭無礙，被醫師告知「發炎和疼痛消退就沒問題」。

高市寫道，「每天的動向都會被媒體報導，我因為不想給醫院添麻煩，一直避開類風濕性關節炎患者必須的定期血液檢查，連做到一半的牙科治療也暫停了」，但如今決定改變做法，「健康管理也是工作的一部分，今後若有需要，我會光明正大就醫的」。

此外，高市也特別感謝把護具寄到自民黨總部的支持者。因為洗手等日常活動，每天都需要頻繁更換好幾次，這些護具讓她感到非常實用。

高市感謝關心她健康狀況的民眾，並表示接下來將持續塗抹消炎止痛藥膏，配戴護具保護患部，繼續努力工作，「讓各位擔心了，非常抱歉。再次感謝大家！」