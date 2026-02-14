馬年主燈登場！西螺燈節夜空化身夢幻遊樂園　民眾嗨翻

▲「2026西螺大橋蝴蝶公園藝術燈節」13日晚間在西螺大橋旁璀璨點燈。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

「2026西螺大橋蝴蝶公園藝術燈節」昨（13）日晚間在西螺大橋旁璀璨點燈，夜幕降臨後燈光如潮湧現，吸引大批民眾湧入蝴蝶公園賞燈拍照。整體展區面積達1.3公頃，光影層層鋪展，與橋體輪廓及夜色交織，營造如夢似幻的視覺景觀，遠望宛如夜間蝶群翩然飛舞，成為雲林春節期間最醒目的夜間風景。

▲西螺大橋下「西螺燈會」主燈「馬妮」燈光律動閃耀，象徵自由與力量。（圖／記者游瓊華翻攝）

今年燈節以生肖馬年、遊樂園旋轉木馬與歐洲廣場噴水池為三大主題設計主軸，主燈「馬妮」以飛馬為核心造型，象徵自由、速度與力量，燈光律動間宛如振翅欲飛，展現突破界限的寓意。主燈之外，園區結合地貌與裝置藝術規劃多處燈區，包括「氣球星光道」、「彩虹糖果谷」、「神秘樹精靈」、「穗穗平安」與「蝴蝶漫步道」，色彩與造型各異，形成層層遞進的光影動線，從入口一路延伸至主燈核心，讓遊客彷彿走進夜間童話場景。

西螺鎮長廖秋萍表示，西螺除燈節外，還可順遊延平老街、東市場與福興宮等地標景點，從歷史街區到信仰文化皆具特色，歡迎民眾春節期間前來賞燈走春，感受小鎮融合藝術、文化與節慶氛圍的魅力。

燈節將持續至3月15日，每日晚間6點至10點30分開放，主燈秀自晚間6點至9點30分每半小時展演一次。活動期間亦推出小旅行行程，由94愛旅行社規劃一日遊與兩天一夜路線，串聯在地文化景點，讓外地旅客以不同節奏體驗西螺風情。

▲西螺大橋橋畔燈海1.3公頃光影壯觀。（圖／記者游瓊華翻攝）