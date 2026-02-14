小年夜返鄉車將湧現　高公局揭明日「國道9大壅塞路段」

▲連假首日國道路況。（圖／高公局提供，下同）

記者洪巧藍／台北報導

春節連假首日不少民眾返鄉，高公局今（14）日傍晚表示，下午國道除少部分路段因事故導致局部壅塞外，其餘路段行車大致正常。明日為小年夜，預估預估國道交通量為102百萬車公里，為年平均平日的1.1倍，預判南向6個路段，北向3個路段壅塞，建議南向用路人建議於下午時段出發，節省寶貴時間。

高公局表示，今日截至17時，國道交通量為76.3百萬車公里，預估今日交通量為105百萬車公里。下午之後也發生4起追撞事故，造成後方車流回堵最多達7公里，影響整體車流運行。

明日(2/15)為春節連續假期第2日(小年夜)，預估國道交通量為102百萬車公里，為年平均平日 (93百萬車公里)之1.1倍，其中南向交通量可達58百萬車公里，為年平均平日(47百萬車公里)的1.2倍。高公局預判明日重點壅塞路段如下：

1. 南(東)向：國1楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3土城-關西、快官-霧峰；國5南港系統-頭城；國10鼎金系統-燕巢系統。

2. 北(西)向：國4潭子系統-豐勢；國6東草屯-霧峰系統；國10仁武至左營端。

▼小年夜國道路況預報。（圖／高公局提供）

明日國道相關疏導措施包括：單一費率、開放路肩、替代道路、匝道儀控等，高公局呼籲春節期間南來北往交通量大，請儘量利用國道客運、台鐵及高鐵。另假期間國道交通負荷重，請多利用西濱公路（台15、台61）、台74及台74甲、台63、台31、台3、台1、台2、台9等道路，以避開國道壅塞路段。

公路方面，公路局說明，連假首日僅台2線淡水竹圍至紅樹林路段、台65線接國3土城交流道、台65線接國1五股交流道出現短暫車多壅塞之情況，其餘路段皆為順暢。

公路局為滿足民眾返鄉及外出乘車需求，已協調客運業者籌措足夠運能並視人潮機動增班，並督導各客運業者落實人員與車輛安全整備作業。本日截至中午12時，西部國道客運共計行駛5,937班次，疏運105,934人；東部國道客運路線共計行駛1,555班次，疏運27,136人。

明（15）日小年夜，預估返鄉的車潮會逐漸湧現，包含台65線國3土城交流道（南向）、台64線國3中和交流道（東向）、台74線台中環線接國3、台86線仁德系統（南向）、台1線水底寮～楓港、台2線/台2乙線關渡～淡水（東向）、台2線萬里～大武崙等路段，建議用路人多利用幸福公路APP，於出發前先行查詢周邊交通狀況，以減少壅塞於車陣中的時間。

另依據目前預售情形，西部國道客運尚有67.19%空位，東部國道客運尚有83.96%空位，歡迎需求民眾至各客運業者網站查詢。