生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

小年夜返鄉車將湧現　高公局揭明日「國道9大壅塞路段」

▲▼連假首日國道路況。（圖／高公局提供）

▲連假首日國道路況。（圖／高公局提供，下同）

記者洪巧藍／台北報導

春節連假首日不少民眾返鄉，高公局今（14）日傍晚表示，下午國道除少部分路段因事故導致局部壅塞外，其餘路段行車大致正常。明日為小年夜，預估預估國道交通量為102百萬車公里，為年平均平日的1.1倍，預判南向6個路段，北向3個路段壅塞，建議南向用路人建議於下午時段出發，節省寶貴時間。

高公局表示，今日截至17時，國道交通量為76.3百萬車公里，預估今日交通量為105百萬車公里。下午之後也發生4起追撞事故，造成後方車流回堵最多達7公里，影響整體車流運行。

明日(2/15)為春節連續假期第2日(小年夜)，預估國道交通量為102百萬車公里，為年平均平日 (93百萬車公里)之1.1倍，其中南向交通量可達58百萬車公里，為年平均平日(47百萬車公里)的1.2倍。高公局預判明日重點壅塞路段如下：

1. 南(東)向：國1楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3土城-關西、快官-霧峰；國5南港系統-頭城；國10鼎金系統-燕巢系統。
2. 北(西)向：國4潭子系統-豐勢；國6東草屯-霧峰系統；國10仁武至左營端。

▼小年夜國道路況預報。（圖／高公局提供）

▲▼連假首日國道路況。（圖／高公局提供）

▲▼連假首日國道路況。（圖／高公局提供）

▲▼連假首日國道路況。（圖／高公局提供）

明日國道相關疏導措施包括：單一費率、開放路肩、替代道路、匝道儀控等，高公局呼籲春節期間南來北往交通量大，請儘量利用國道客運、台鐵及高鐵。另假期間國道交通負荷重，請多利用西濱公路（台15、台61）、台74及台74甲、台63、台31、台3、台1、台2、台9等道路，以避開國道壅塞路段。

公路方面，公路局說明，連假首日僅台2線淡水竹圍至紅樹林路段、台65線接國3土城交流道、台65線接國1五股交流道出現短暫車多壅塞之情況，其餘路段皆為順暢。

公路局為滿足民眾返鄉及外出乘車需求，已協調客運業者籌措足夠運能並視人潮機動增班，並督導各客運業者落實人員與車輛安全整備作業。本日截至中午12時，西部國道客運共計行駛5,937班次，疏運105,934人；東部國道客運路線共計行駛1,555班次，疏運27,136人。

▲▼連假首日國道路況。（圖／高公局提供）

明（15）日小年夜，預估返鄉的車潮會逐漸湧現，包含台65線國3土城交流道（南向）、台64線國3中和交流道（東向）、台74線台中環線接國3、台86線仁德系統（南向）、台1線水底寮～楓港、台2線/台2乙線關渡～淡水（東向）、台2線萬里～大武崙等路段，建議用路人多利用幸福公路APP，於出發前先行查詢周邊交通狀況，以減少壅塞於車陣中的時間。

另依據目前預售情形，西部國道客運尚有67.19%空位，東部國道客運尚有83.96%空位，歡迎需求民眾至各客運業者網站查詢。

▲▼連假首日國道路況。（圖／高公局提供）

02/12 全台詐欺最新數據

又要變天　過年天氣一次看！
2026最強護照出爐！　台灣進步了

小年夜是最後轉運日！南北二斗星君降臨　拜對旺整年

聞到超愛準備買單　店員突問「妳台灣人？」下一句讓她愣住

2026情人節約會攻略：為何週四是初次約會黃金日？專家揭秘最佳時機

桃園長照服務春節不打烊　可提前預約服務、喘息照護也適用

單身更旺！情人節「3星座、3生肖」財運爆棚

2026年「5星座」出國財運最強！命理師：遇到貴人、機會

性侵、兒虐高峰期！過年小心「這1類親戚」　過來人沉痛：是大忌

太平山2026春節旅遊攻略　開園時間、交通管制一次看

捷運通勤飄味？濕熱氣候放大體味問題 專家揭「科學去味」關鍵

乾哥割頸PO照「最美風景」！死者爸顫抖崩潰：法官對加害者真好

高金素梅受訊3.5小時　噙淚：不會屈服賴清德的政治目的

「巨大天坑」吞沒貨櫃屋！　人群奔逃驚喊：樓在震動

劉冠廷幫兒子存紅包..楊貴媚戳破真相XD　遭拱票房破億「邀吉岡里帆煮墨魚麵」？

割頸案定讞！楊爸18點聲明「滿腔怒火與委屈」：法官是加害者幫兇

高金素梅來了！　下午重返北檢召開偵查庭

胡智爲先發2局6上6下！上萬球迷進場節奏不亂　讚搭檔林家正引導精準

紅包行情變了？小孩過年「不包600元了」萬人點頭

二婚娶夏宇童今補宴客　孫協志2段情史起底1人曾坐牢

台灣爆紅「AV女優」作品消失　達人：玩完了

月薪3、4萬一直出國玩　竹科工程師嘆可悲

「保全龍頭」遭爆欠上億健保！薪水發不出

台男赴日帶1違禁品遭判刑！駐日處提醒4禁品

一圖看春節天氣！除夕一夜變天2地探7℃

全真瑜珈20年熄燈！1505人團訟求償破億

過年「最難吃糖果」4大天王曝光！　網爆共鳴：阿嬤家的惡夢

好市多遇大戶！2台購物車「擺滿1美食」暴利轉賣　網逆風

Google地圖「紅點位置」藏玄機！一票人驚：活21年才知道

春節首日　桃機出境人潮「排到手扶梯口」！畫面曝

小年夜「5大生肖」財運炸裂！　刮刮樂財神方位也出爐

紅包行情變了？小孩過年「不包600元了」萬人點頭

二婚娶夏宇童今補宴客　孫協志2段情史起底1人曾坐牢

台灣爆紅「AV女優」作品消失　達人：玩完了

月薪3、4萬一直出國玩　竹科工程師嘆可悲

「保全龍頭」遭爆欠上億健保！薪水發不出

「J奶姬」泰國賣淫女遭查獲　價碼曝光

包裹變爆裂物　宜蘭姊弟拆箱瞬間爆炸

以為只是痔瘡…男「過年前罹癌」1句話逼哭醫

台男赴日帶1違禁品遭判刑！駐日處提醒4禁品

即／BMW失控鏟撞11車　險衝進五金賣場

一圖看春節天氣！除夕一夜變天2地探7℃

台北三寶爸變偷吃巨獸！小三喊「想點高蛋白飲含著吸」　互傳裸照

不去日本！25萬中國人「改衝這國」

獨／合庫「存款變遺產」5員工道歉了！當事人未收禮已原諒

孫德榮缺席孫協志二婚原因曝！拒包禮金：上場夠他用很久

