紅單也能轉好運！　南警五分局推「轉運紅單」「助你脫單」宣導交通安全

▲台南市警五分局於新光三越小北門店前廣場舉辦「轉運紅單」「助你脫單」交通安全宣導活動，吸引民眾熱情參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

馬年春節連續假期14日展開，適逢西洋情人節，北區新光三越小北門店周邊人、車潮湧現，台南市警五分局除強化交通疏導勤務外，並攜手交通警察大隊宣導團隊，在前廣場舉辦「轉運紅單」「助你脫單」交通安全宣導活動，以趣味互動方式提醒民眾守法用路、平安回家。

第五分局表示，活動結合快問快答與體驗互動，將原本象徵違規的「紅單」，轉化為寓意平安與祝福的「轉運紅單」，也設計成情人節應景的「助你脫單」告白小物，讓交通安全宣導多了溫度與創意。

此次最大亮點為「警政文庫」設計的「轉運紅白單零錢袋」。防水零錢袋正面採交通違規紙本紅單元素設計，背面則為逕行舉發單造型，以「只紅不罰、只送祝福」為概念，象徵把壞運留在過去，把平安帶進新年。民眾只要參與交通安全問答，即可獲得紀念品，不少人笑稱「第一次拿紅單這麼開心」。

活動現場也吸引情侶與年輕族群參與，有人現場寫下「違規闖入我的心」等趣味內容，將交通宣導轉化為告白橋段，讓嚴肅議題在歡笑中留下印象。

此外，因應春節期間商圈人潮與車流增加，第五分局已與交通大隊、交通局及新光三越建立即時聯繫機制，透過路口監視系統掌握車流狀況，遇有壅塞或突發情形可即時通報排除。警方也提醒，連假期間可多利用百貨公司及特約停車場，如成德里立體停車場、城市車旅立賢站等，並配合現場指揮人員引導停車，切勿違規停放，以免影響交通順暢與行人安全。

第五分局呼籲，春節期間外出購物、返鄉或出遊，務必遵守交通規則，切勿酒後駕車，讓「轉運紅單」象徵的平安祝福，真正落實在每一次安全上路。