春節前最暖會面　雲林監獄懇親日淚光與笑容交織

▲收容人與家屬相擁團聚，久別重逢場面溫馨。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

農曆年節將至，為紓解收容人思親情緒並強化家庭支持力量，雲林監獄於2月10日舉辦春節面對面懇親活動，現場共有140名收容人與284名家屬參與。會客室內此起彼落的問候聲與擁抱畫面交織，久違重逢的親情在空氣中流動，不少家屬紅了眼眶，也有人緊握雙手細語叮嚀，場面溫馨動人。

為讓團聚不只停留在情感層面，監方特別邀請雲林縣毒品危害防治中心與財團法人更生保護會雲林分會入監宣導，透過案例與實務說明，加強收容人與家屬對毒品危害的認識與防範觀念，盼在家庭支持與正確知識雙重力量下，建立遠離毒品的堅定信念。同時，監方政風室也進行反詐騙宣導，解析常見詐騙手法與破解方式，並播放法務部製作影片，提升在場民眾警覺，凝聚全民防詐共識。

典獄長戴明瑋親臨現場向遠道而來的家屬致意，感謝家人長期不離不棄的支持。他表示，親情是收容人改過向善的重要力量，不僅能穩定情緒，更能成為未來重返社會的重要支柱。透過懇親活動讓家屬看見收容人的改變，也讓收容人重新感受到被期待與被接納的價值，對復歸社會具有深遠意義。

監方指出，懇親活動除具人性關懷功能，更是矯正教育的一環，藉由家庭情感連結與法治觀念宣導並行，協助收容人建立正向人生方向。隨著活動尾聲，現場互道祝福聲不斷，許多家屬以微笑揮手道別，盼望下一次相見不再隔著鐵門，而是在自由的陽光下團聚。

▲典獄長向家屬致意，感謝支持收容人改過向善。（圖／記者游瓊華翻攝）