　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

春節前最暖會面　雲林監獄懇親日淚光與笑容交織

▲收容人與家屬相擁團聚，久別重逢場面溫馨。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲收容人與家屬相擁團聚，久別重逢場面溫馨。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

農曆年節將至，為紓解收容人思親情緒並強化家庭支持力量，雲林監獄於2月10日舉辦春節面對面懇親活動，現場共有140名收容人與284名家屬參與。會客室內此起彼落的問候聲與擁抱畫面交織，久違重逢的親情在空氣中流動，不少家屬紅了眼眶，也有人緊握雙手細語叮嚀，場面溫馨動人。

為讓團聚不只停留在情感層面，監方特別邀請雲林縣毒品危害防治中心與財團法人更生保護會雲林分會入監宣導，透過案例與實務說明，加強收容人與家屬對毒品危害的認識與防範觀念，盼在家庭支持與正確知識雙重力量下，建立遠離毒品的堅定信念。同時，監方政風室也進行反詐騙宣導，解析常見詐騙手法與破解方式，並播放法務部製作影片，提升在場民眾警覺，凝聚全民防詐共識。

典獄長戴明瑋親臨現場向遠道而來的家屬致意，感謝家人長期不離不棄的支持。他表示，親情是收容人改過向善的重要力量，不僅能穩定情緒，更能成為未來重返社會的重要支柱。透過懇親活動讓家屬看見收容人的改變，也讓收容人重新感受到被期待與被接納的價值，對復歸社會具有深遠意義。

監方指出，懇親活動除具人性關懷功能，更是矯正教育的一環，藉由家庭情感連結與法治觀念宣導並行，協助收容人建立正向人生方向。隨著活動尾聲，現場互道祝福聲不斷，許多家屬以微笑揮手道別，盼望下一次相見不再隔著鐵門，而是在自由的陽光下團聚。

▲收容人與家屬相擁團聚，久別重逢場面溫馨。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲典獄長向家屬致意，感謝支持收容人改過向善。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
359 2 0474 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／殷琦淡出演藝圈近況曝！
連假首日「桃機運量估16.9萬人次」　創歷史新高
市值型還是高股息ETF？　陳重銘給家長一句話答案

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台中醫療淨零再進化　簽署永續倡議展現低碳治理成果

馬年主燈登場！西螺燈節夜空化身夢幻遊樂園　民眾嗨翻

年前強化執法掃違規　雲林斗六警分局1晚查獲12件

紅單也能轉好運！　南警五分局推「轉運紅單」「助你脫單」宣導交通安全

春節前最暖會面　雲林監獄懇親日淚光與笑容交織

西螺媽祖迎春燈會迎新年　孩子畫願望媽祖點燈

守護住商區一坪換一坪承諾　大林蒲遷村土地都計變更案送審內政部

魔法藝術節在十鼓文創園區登場　黃偉哲肯定文化創意能量

東石港口宮開春擲筊送豪禮　百萬轎車、3C還有黃金媽祖

鹽田荒地變綠洲！高雄茄萣濱海造林有成 2萬樹苗築生態韌性屏障

只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流

乾哥割頸PO照「最美風景」！死者爸顫抖崩潰：法官對加害者真好

永慶加盟四品牌北台灣尾牙 八三夭、丁噹、陳勢安、理想混蛋輪番上陣席開920桌

高金素梅受訊3.5小時　噙淚：不會屈服賴清德的政治目的

「巨大天坑」吞沒貨櫃屋！　人群奔逃驚喊：樓在震動

捷運通勤飄味？濕熱氣候放大體味問題 專家揭「科學去味」關鍵

劉冠廷幫兒子存紅包..楊貴媚戳破真相XD　遭拱票房破億「邀吉岡里帆煮墨魚麵」？

割頸案定讞！楊爸18點聲明「滿腔怒火與委屈」：法官是加害者幫兇

高金素梅來了！　下午重返北檢召開偵查庭

胡智爲先發2局6上6下！上萬球迷進場節奏不亂　讚搭檔林家正引導精準

台中醫療淨零再進化　簽署永續倡議展現低碳治理成果

馬年主燈登場！西螺燈節夜空化身夢幻遊樂園　民眾嗨翻

年前強化執法掃違規　雲林斗六警分局1晚查獲12件

紅單也能轉好運！　南警五分局推「轉運紅單」「助你脫單」宣導交通安全

春節前最暖會面　雲林監獄懇親日淚光與笑容交織

西螺媽祖迎春燈會迎新年　孩子畫願望媽祖點燈

守護住商區一坪換一坪承諾　大林蒲遷村土地都計變更案送審內政部

魔法藝術節在十鼓文創園區登場　黃偉哲肯定文化創意能量

東石港口宮開春擲筊送豪禮　百萬轎車、3C還有黃金媽祖

鹽田荒地變綠洲！高雄茄萣濱海造林有成 2萬樹苗築生態韌性屏障

扣押中國漁船！日本水產廳逮捕船長　中方交保證金換人

台中醫療淨零再進化　簽署永續倡議展現低碳治理成果

布袋漁港火燒船！電瓶接電時突爆炸　船長全身燒燙傷送醫　

馬年主燈登場！西螺燈節夜空化身夢幻遊樂園　民眾嗨翻

木蘭請到關聖帝君坐鎮「連馬演員都被馴服」！　五言律詩竟冒超神巧合

藍營質疑台美關稅衝擊醫藥食安　食藥署長4點說明：談判沒退讓

春節連假首日！陳其邁率團隊連跑6廟參香　民眾搶拿開運小紅包

全球8年多「零核試」破紀錄　川普一句話讓世界繃緊神經

紗窗堆滿灰塵好難清？家事達人用「2神物」秒乾淨：不用拆下來洗

放9天年假好累？過年習俗超多　大票轟「1陋習」：超級歧視

【人生的分水嶺是羊水】過年領紅包拿阿嬤「滿滿的愛」 網：還缺孫子嗎？

地方熱門新聞

彰化補助村里公務電動機車

民進黨桃園市議員初選激戰　陳亭妃挺鄭淑方

桃園竹圍、永安漁港　春節連假天天營業

內埔警因應春節連假　內埔年街交通指引一次看

機警妻子即時報案警消成功搶救OHCA患者挽回一命

桃園捷運綠線北機廠替代道路　春節開通

小港機場「死亡紅線」別亂哈菸　最高秒噴1萬

連假北海岸恐湧車潮　金山警空拍機掌握路況

永康警年前發威連逮3車手阻詐460萬

南門市場浴火重生

「9大物品」該丟就丟　節儉過頭恐影響財運健康

春節就醫免排隊！台南啟動醫療服務不打烊專區

台美關稅拍板陳亭妃帶台南產業迎戰新局

南投工業區焚化爐狂燒外來廢棄物　縣議會怒了

更多熱門

相關新聞

凱基證券再創顛峰橫掃86項大獎！締造多項第一　創新思維接軌新世代

凱基證券再創顛峰橫掃86項大獎！締造多項第一　創新思維接軌新世代

面對金融市場高度競爭與快速變革，凱基證券持續以「以客戶為中心」為核心理念，2025年在海內外各大金融評鑑中表現亮眼，一舉囊括86項大獎，創下獲獎數量與類型雙雙刷新紀錄的佳績。其中不僅在證券經紀、財富管理、資本市場、數位創新與永續發展等領域全面開花，更在反詐騙成果上勇奪證交所「反詐騙評鑑卓越獎」，展現業界第一的防詐實力。

書聲牽起親情　雲林第二監獄辦親子共讀家庭日

書聲牽起親情　雲林第二監獄辦親子共讀家庭日

雲林二監辦春節宗教家庭日　收容人與家屬溫馨團圓

雲林二監辦春節宗教家庭日　收容人與家屬溫馨團圓

雲林二監454名收容人與家屬溫馨相聚

雲林二監454名收容人與家屬溫馨相聚

嘉義朴子警分局護童勤務　開學首日守護學童安全

嘉義朴子警分局護童勤務　開學首日守護學童安全

關鍵字：

雲林監獄春節懇親家庭支持毒品防治反詐騙

讀者迴響

熱門新聞

紅包行情變了？小孩過年「不包600元了」萬人點頭

二婚娶夏宇童今補宴客　孫協志2段情史起底1人曾坐牢

台灣爆紅「AV女優」作品消失　達人：玩完了

月薪3、4萬一直出國玩　竹科工程師嘆可悲

「保全龍頭」遭爆欠上億健保！薪水發不出

以為只是痔瘡…男「過年前罹癌」1句話逼哭醫

台男赴日帶1違禁品遭判刑！駐日處提醒4禁品

包裹變爆裂物　宜蘭姊弟拆箱瞬間爆炸

「J奶姬」泰國賣淫女遭查獲　價碼曝光

一圖看春節天氣！除夕一夜變天2地探7℃

即／BMW失控鏟撞11車　險衝進五金賣場

台北三寶爸變偷吃巨獸！小三喊「想點高蛋白飲含著吸」　互傳裸照

不去日本！25萬中國人「改衝這國」

獨／合庫「存款變遺產」5員工道歉了！當事人未收禮已原諒

孫協志、夏宇童婚禮！陳喬恩緊牽老公手現身

更多

最夯影音

更多
只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流

只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流
乾哥割頸PO照「最美風景」！死者爸顫抖崩潰：法官對加害者真好

乾哥割頸PO照「最美風景」！死者爸顫抖崩潰：法官對加害者真好

永慶加盟四品牌北台灣尾牙 八三夭、丁噹、陳勢安、理想混蛋輪番上陣席開920桌

永慶加盟四品牌北台灣尾牙 八三夭、丁噹、陳勢安、理想混蛋輪番上陣席開920桌

高金素梅受訊3.5小時　噙淚：不會屈服賴清德的政治目的

高金素梅受訊3.5小時　噙淚：不會屈服賴清德的政治目的

「巨大天坑」吞沒貨櫃屋！　人群奔逃驚喊：樓在震動

「巨大天坑」吞沒貨櫃屋！　人群奔逃驚喊：樓在震動

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面