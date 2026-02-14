　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「白吉」過世！吉媽淚喊：今天要送走吉吉了　19萬粉絲心碎

▲萌貓「白吉」離世。（圖／翻攝自「我是白吉」粉專）

▲知名萌貓「白吉」離世。（圖／翻攝自「我是白吉」粉專）

記者曾羿翔／綜合報導

擁有19萬人追蹤的貓咪網紅「白吉」傳出離世消息，主人於14日發文證實噩耗，坦言「今天要送走吉吉了」，消息曝光後，許多粉絲湧入留言區表達不捨與哀悼。

主人發文，2月12日凌晨約4時半，白吉突然驚醒，隨後出現失禁情況。她當時抱著愛貓在沙發上休息，發現異狀後立即清理身體，並將牠安置在暖墊上觀察。不過，白吉明顯四肢無力，僅能在協助下勉強移動。當天上午近10時，主人察覺白吉精神不佳，便開啟電毯保暖，希望透過休息讓牠恢復體力。然而到了下午5時許，白吉出現抽動、瞳孔放大及失禁等狀況，短短約1分鐘內便停止呼吸，過程讓主人悲痛萬分。

▲萌貓「白吉」離世。（圖／翻攝自「我是白吉」粉專）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「我是白吉」粉專擁19萬名粉絲追蹤，萌喵白吉擁超高人氣。（圖／翻攝自「我是白吉」粉專）

家人陪伴送別　返台見最後一面

主人表示，事發當下立即聯繫家人，在長輩安慰下替白吉整理身後事，並將牠安放於紙箱中，擺上平日喜愛的物品，希望牠安心離開。她坦言，失去白吉後內心彷彿空了一塊，情緒久久難以平復。據了解，吉爸正從台灣返回廣州途中，盼能趕上見愛貓最後一面，並帶著粉絲的祝福好好告別。

▲萌貓「白吉」離世。（圖／翻攝自「我是白吉」粉專）

▲白吉離世，許多網友湧入粉絲哀悼「永遠記住祂」。（圖／翻攝自「我是白吉」粉專）

「每日一吉」任務提前畫下句點

主人也提到，年初原本開始「每日一吉」計畫，打算每天分享白吉插畫與日常，未料僅持續兩個多月便提前結束。她感慨表示，雖然任務畫下句點，但白吉帶來的陪伴與回憶將永遠留在心中。

白吉生前以可愛形象與溫暖互動圈粉無數，消息曝光後，大批網友留言「謝謝吉吉陪伴」、「願在天上當小天使」、「吉吉很浪漫，祂會是大家永遠的小情人」、「吉吉再見！我第一個追的貓咪偶像」、「吉吉先回天上了，會再見的」、「等吉媽調整好，有機會把吉寶出書，讓我們永遠記住祂」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
359 2 0474 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／殷琦淡出演藝圈近況曝！
連假首日「桃機運量估16.9萬人次」　創歷史新高
市值型還是高股息ETF？　陳重銘給家長一句話答案

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

放9天年假好累？過年習俗超多　大票轟「1陋習」：超級歧視

「白吉」過世！吉媽淚喊：今天要送走吉吉了　19萬粉絲心碎

連假首日「桃機運量估16.9萬人次」　創歷史新高

桃機美食有新選擇！日本炸雞店首度來台　還有法式雞湯麵

過年孩子收到紅包「婆婆超愛問1句」　一票人妻超火：真不要臉

春節國道客運優惠最高42折！北高最低361元　預售票還有7成

原告缺席！詐騙幫助犯「法庭上吐1句」　律師心頭一震

Google地圖「紅點位置」藏玄機！一票人驚呆：活了21年才知道

花2800買到「殭屍櫻桃」發霉裂開還流汁　業者：有問題可換

日本流感再度邁向高峰！東京、大阪同一季「二度拉警報」

只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流

乾哥割頸PO照「最美風景」！死者爸顫抖崩潰：法官對加害者真好

永慶加盟四品牌北台灣尾牙 八三夭、丁噹、陳勢安、理想混蛋輪番上陣席開920桌

高金素梅受訊3.5小時　噙淚：不會屈服賴清德的政治目的

「巨大天坑」吞沒貨櫃屋！　人群奔逃驚喊：樓在震動

捷運通勤飄味？濕熱氣候放大體味問題 專家揭「科學去味」關鍵

劉冠廷幫兒子存紅包..楊貴媚戳破真相XD　遭拱票房破億「邀吉岡里帆煮墨魚麵」？

割頸案定讞！楊爸18點聲明「滿腔怒火與委屈」：法官是加害者幫兇

高金素梅來了！　下午重返北檢召開偵查庭

胡智爲先發2局6上6下！上萬球迷進場節奏不亂　讚搭檔林家正引導精準

放9天年假好累？過年習俗超多　大票轟「1陋習」：超級歧視

「白吉」過世！吉媽淚喊：今天要送走吉吉了　19萬粉絲心碎

連假首日「桃機運量估16.9萬人次」　創歷史新高

桃機美食有新選擇！日本炸雞店首度來台　還有法式雞湯麵

過年孩子收到紅包「婆婆超愛問1句」　一票人妻超火：真不要臉

春節國道客運優惠最高42折！北高最低361元　預售票還有7成

原告缺席！詐騙幫助犯「法庭上吐1句」　律師心頭一震

Google地圖「紅點位置」藏玄機！一票人驚呆：活了21年才知道

花2800買到「殭屍櫻桃」發霉裂開還流汁　業者：有問題可換

日本流感再度邁向高峰！東京、大阪同一季「二度拉警報」

扣押中國漁船！日本水產廳逮捕船長　中方交保證金換人

台中醫療淨零再進化　簽署永續倡議展現低碳治理成果

布袋漁港火燒船！電瓶接電時突爆炸　船長全身燒燙傷送醫　

馬年主燈登場！西螺燈節夜空化身夢幻遊樂園　民眾嗨翻

木蘭請到關聖帝君坐鎮「連馬演員都被馴服」！　五言律詩竟冒超神巧合

藍營質疑台美關稅衝擊醫藥食安　食藥署長4點說明：談判沒退讓

春節連假首日！陳其邁率團隊連跑6廟參香　民眾搶拿開運小紅包

全球8年多「零核試」破紀錄　川普一句話讓世界繃緊神經

紗窗堆滿灰塵好難清？家事達人用「2神物」秒乾淨：不用拆下來洗

放9天年假好累？過年習俗超多　大票轟「1陋習」：超級歧視

炎亞綸遭飛輪海「摸下體性騷」　揭19年傷疤：至今無法放下

生活熱門新聞

紅包行情變了？小孩過年「不包600元了」萬人點頭

二婚娶夏宇童今補宴客　孫協志2段情史起底1人曾坐牢

台灣爆紅「AV女優」作品消失　達人：玩完了

月薪3、4萬一直出國玩　竹科工程師嘆可悲

「保全龍頭」遭爆欠上億健保！薪水發不出

台男赴日帶1違禁品遭判刑！駐日處提醒4禁品

一圖看春節天氣！除夕一夜變天2地探7℃

全真瑜珈20年熄燈！1505人團訟求償破億

過年「最難吃糖果」4大天王曝光！　網爆共鳴：阿嬤家的惡夢

看新聞抽大獎 ET刮刮樂登場

春節首日　桃機出境人潮「排到手扶梯口」！畫面曝

小年夜「5大生肖」財運炸裂！　刮刮樂財神方位也出爐

剛出社會「過年包多少給爸媽」　大票人曝：越低越好

收到新鈔「絕對先揉爛」！店員曝原因：無敵困擾

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

紅包行情變了？小孩過年「不包600元了」萬人點頭

二婚娶夏宇童今補宴客　孫協志2段情史起底1人曾坐牢

台灣爆紅「AV女優」作品消失　達人：玩完了

月薪3、4萬一直出國玩　竹科工程師嘆可悲

「保全龍頭」遭爆欠上億健保！薪水發不出

以為只是痔瘡…男「過年前罹癌」1句話逼哭醫

台男赴日帶1違禁品遭判刑！駐日處提醒4禁品

包裹變爆裂物　宜蘭姊弟拆箱瞬間爆炸

「J奶姬」泰國賣淫女遭查獲　價碼曝光

一圖看春節天氣！除夕一夜變天2地探7℃

即／BMW失控鏟撞11車　險衝進五金賣場

台北三寶爸變偷吃巨獸！小三喊「想點高蛋白飲含著吸」　互傳裸照

不去日本！25萬中國人「改衝這國」

獨／合庫「存款變遺產」5員工道歉了！當事人未收禮已原諒

孫協志、夏宇童婚禮！陳喬恩緊牽老公手現身

更多

最夯影音

更多
只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流

只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流
乾哥割頸PO照「最美風景」！死者爸顫抖崩潰：法官對加害者真好

乾哥割頸PO照「最美風景」！死者爸顫抖崩潰：法官對加害者真好

永慶加盟四品牌北台灣尾牙 八三夭、丁噹、陳勢安、理想混蛋輪番上陣席開920桌

永慶加盟四品牌北台灣尾牙 八三夭、丁噹、陳勢安、理想混蛋輪番上陣席開920桌

高金素梅受訊3.5小時　噙淚：不會屈服賴清德的政治目的

高金素梅受訊3.5小時　噙淚：不會屈服賴清德的政治目的

「巨大天坑」吞沒貨櫃屋！　人群奔逃驚喊：樓在震動

「巨大天坑」吞沒貨櫃屋！　人群奔逃驚喊：樓在震動

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面