「白吉」過世！吉媽淚喊：今天要送走吉吉了　19萬粉絲心碎

▲知名萌貓「白吉」離世。（圖／翻攝自「我是白吉」粉專）

記者曾羿翔／綜合報導



擁有19萬人追蹤的貓咪網紅「白吉」傳出離世消息，主人於14日發文證實噩耗，坦言「今天要送走吉吉了」，消息曝光後，許多粉絲湧入留言區表達不捨與哀悼。

主人發文，2月12日凌晨約4時半，白吉突然驚醒，隨後出現失禁情況。她當時抱著愛貓在沙發上休息，發現異狀後立即清理身體，並將牠安置在暖墊上觀察。不過，白吉明顯四肢無力，僅能在協助下勉強移動。當天上午近10時，主人察覺白吉精神不佳，便開啟電毯保暖，希望透過休息讓牠恢復體力。然而到了下午5時許，白吉出現抽動、瞳孔放大及失禁等狀況，短短約1分鐘內便停止呼吸，過程讓主人悲痛萬分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「我是白吉」粉專擁19萬名粉絲追蹤，萌喵白吉擁超高人氣。（圖／翻攝自「我是白吉」粉專）



家人陪伴送別 返台見最後一面

主人表示，事發當下立即聯繫家人，在長輩安慰下替白吉整理身後事，並將牠安放於紙箱中，擺上平日喜愛的物品，希望牠安心離開。她坦言，失去白吉後內心彷彿空了一塊，情緒久久難以平復。據了解，吉爸正從台灣返回廣州途中，盼能趕上見愛貓最後一面，並帶著粉絲的祝福好好告別。

▲白吉離世，許多網友湧入粉絲哀悼「永遠記住祂」。（圖／翻攝自「我是白吉」粉專）



「每日一吉」任務提前畫下句點

主人也提到，年初原本開始「每日一吉」計畫，打算每天分享白吉插畫與日常，未料僅持續兩個多月便提前結束。她感慨表示，雖然任務畫下句點，但白吉帶來的陪伴與回憶將永遠留在心中。

白吉生前以可愛形象與溫暖互動圈粉無數，消息曝光後，大批網友留言「謝謝吉吉陪伴」、「願在天上當小天使」、「吉吉很浪漫，祂會是大家永遠的小情人」、「吉吉再見！我第一個追的貓咪偶像」、「吉吉先回天上了，會再見的」、「等吉媽調整好，有機會把吉寶出書，讓我們永遠記住祂」。