政治 政治焦點 國會直播 專題報導

聲援高金素梅嗆綠司法追殺　洪秀柱：明天就對付任何不順從的人

▲▼前國民黨主席洪秀柱舉辦護憲保台論壇。（圖／記者黃克翔攝）

▲前國民黨主席洪秀柱。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

7連霸無黨籍立委高金素梅因涉利用人頭詐領助理費、利用人頭輸入中國製快篩，還疑利用原住民多族群文化交流協會詐領補助，昨日被台北地檢署諭知100萬元交保，前國民黨主席洪秀柱今（14日）在臉書發文「揭竿起義，伐無道、誅濫權！」聲援高金素梅，痛批民進黨濫用司法手段粗暴、動作高調，早已超出比例原則，「這不是單純司法調查，而是赤裸裸的政治示警：誰敢監督、誰敢質疑，就準備承受國家機器的輾壓！」

洪秀柱指出，自從民進黨執政以來，以惡法箝制在野，以行政權凌駕立法權，以政治意志踐踏憲法精神，到了賴清德總統上任，更是毫不掩飾地將司法化為武器，羈押在野黨主席，強推大罷免，讓台灣空轉1年多，社會撕裂、民生停擺。

洪秀柱說，當司法檢調成為執政者對付政敵的刀劍，當「國安」成為無限上綱的萬用藉口，當政治協商被棄如敝屣、對話機制蕩然無存，我們還能假裝這只是政黨攻防嗎？今天可以對付在野黨，明天就能對付任何不順從的團體與個人，連長年為原住民族發聲、為兩岸和平奔走的高金素梅，都能被如此粗暴對待，這已經不是個案，而是對整個在野力量的全面威嚇。

洪秀柱還說，中國史上第一次大規模平民起義的秦朝陳勝、吳廣揭竿而起，喊出「伐無道，誅暴秦」，不是為了動亂，而是因為退無可退，「今日的台灣，不該走到那一步，但若執政者繼續把司法當武器、把反對者當敵人，把國家機器當成鬥爭工具，人民終將明白若不挺身而出，便只能任人宰割，『人為刀俎，我為魚肉』。」

02/12 全台詐欺最新數據

359 2 0474 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

國民黨北市議員張斯綱先前曾因在罷免民進黨立委吳思瑤期間，提供3千份名冊給賴苡任遭控偽造文書，但最後因沒有證據證實其抄寫名冊而不起訴。張斯綱今（14日）發出照片指出，收到黨主席鄭麗文的一封信以及二千元紅包，當中寫道國民黨已成立律師團並籌措基金，救援遭民進黨「司法迫害」的黨工。這也讓張斯綱直呼十分驚喜，很少有黨主席心思這麼細膩。

國民黨洪秀柱高金素梅

