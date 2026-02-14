扣押中國漁船！日本水產廳逮捕船長　中方交保證金換人

▲ 日本水產廳扣押中國漁船並逮捕船長。圖為日本水產廳船隻。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本水產廳13日晚間宣布釋放被捕的中國漁船船長，原因是中方已提交保證支付擔保金的書面文件。這起事件發生於長崎縣五島市女島燈塔西南方約170公里的日本專屬經濟區（EEZ）海域，漁船因無視停船命令並企圖逃逸遭到扣押。

漁船拒檢加速逃離 船長被捕

綜合《共同社》等日媒，水產廳12日例行巡邏時發現這艘中國漁船，要求停船接受登船檢查，但該船反而加速逃離。日方隨即依涉嫌違反《漁業主權法》為由扣押漁船，並逮捕47歲中國籍船長鄭念力。

這艘漁船共有11名船員，從事俗稱「海洋吸塵器」的虎網捕魚法，利用強光聚集鯖魚、竹筴魚等魚群後，以細密網具連同幼魚一併捕撈。

中日雙方表態 強調維護權益與執法

中國外交部發言人林劍對此表示，「中國政府一貫要求漁民遵守法律規定，同時也會堅決維護漁民合法權益」，並呼籲日方依照中日漁業協定公正執法。日本農林水產大臣鈴木憲和則強調，「將持續以堅定態度取締外國漁船違法作業。」

前海上自衛隊自衛艦隊司令官香田洋二分析，中方此次反應異常低調，研判並非政治挑釁，而是漁船作業時誤入日本海域。

2年來首例 獲擔保金承諾後放人

水產廳獲得中方擔保金承諾後，已於13日晚間7時55分釋放船長，並由取締船將其送返停泊在EEZ內的中國漁船。這是日本自2022年以來首度扣押中國漁船，時機正值首相高市早苗因「台灣有事」發言引發外交爭議的3個月後。