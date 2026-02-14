　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

扣押中國漁船！日本水產廳逮捕船長　中方交保證金換人

▲▼ 日本水產廳船隻。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲ 日本水產廳扣押中國漁船並逮捕船長。圖為日本水產廳船隻。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本水產廳13日晚間宣布釋放被捕的中國漁船船長，原因是中方已提交保證支付擔保金的書面文件。這起事件發生於長崎縣五島市女島燈塔西南方約170公里的日本專屬經濟區（EEZ）海域，漁船因無視停船命令並企圖逃逸遭到扣押。

漁船拒檢加速逃離　船長被捕

綜合《共同社》等日媒，水產廳12日例行巡邏時發現這艘中國漁船，要求停船接受登船檢查，但該船反而加速逃離。日方隨即依涉嫌違反《漁業主權法》為由扣押漁船，並逮捕47歲中國籍船長鄭念力。

這艘漁船共有11名船員，從事俗稱「海洋吸塵器」的虎網捕魚法，利用強光聚集鯖魚、竹筴魚等魚群後，以細密網具連同幼魚一併捕撈。

中日雙方表態　強調維護權益與執法

中國外交部發言人林劍對此表示，「中國政府一貫要求漁民遵守法律規定，同時也會堅決維護漁民合法權益」，並呼籲日方依照中日漁業協定公正執法。日本農林水產大臣鈴木憲和則強調，「將持續以堅定態度取締外國漁船違法作業。」

前海上自衛隊自衛艦隊司令官香田洋二分析，中方此次反應異常低調，研判並非政治挑釁，而是漁船作業時誤入日本海域。

2年來首例　獲擔保金承諾後放人

水產廳獲得中方擔保金承諾後，已於13日晚間7時55分釋放船長，並由取締船將其送返停泊在EEZ內的中國漁船。這是日本自2022年以來首度扣押中國漁船，時機正值首相高市早苗因「台灣有事」發言引發外交爭議的3個月後。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
359 2 0474 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
又要變天　過年天氣一次看！
2026最強護照出爐！　台灣進步了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

雙胞胎娶雙胞胎！超狂夫妻檔4人同居54年　相親8次才找到真愛

2026最強護照出爐！新加坡蟬聯冠軍　台灣進步奪全球第32

高市早苗公布病況！「手指嚴重彎曲」忍痛不敢就醫　原因惹心疼

扣押中國漁船！日本水產廳逮捕船長　中方交保證金換人

毒鈔票現蹤！美超市員工撿起「瘋狂頭暈」　驚見沾了詭異白粉

超噁對話曝！爆「深交淫魔艾普斯坦」10年　杜拜港務巨頭CEO換人

美國是否該出兵保台？民主黨眾議員「一度結巴」　完整回應曝光

美政府又關門！國土安全部停擺「20萬人無薪上班」　機場恐大亂

頭盔哀悼戰亡運動員「遭冬奧禁賽」　烏克蘭選手上訴失敗

不去日本！25萬中國人「改衝這國」　出遊嗨玩狂撒103億

只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流

永慶加盟四品牌北台灣尾牙 八三夭、丁噹、陳勢安、理想混蛋輪番上陣席開920桌

捷運通勤飄味？濕熱氣候放大體味問題 專家揭「科學去味」關鍵

乾哥割頸PO照「最美風景」！死者爸顫抖崩潰：法官對加害者真好

高金素梅受訊3.5小時　噙淚：不會屈服賴清德的政治目的

「巨大天坑」吞沒貨櫃屋！　人群奔逃驚喊：樓在震動

劉冠廷幫兒子存紅包..楊貴媚戳破真相XD　遭拱票房破億「邀吉岡里帆煮墨魚麵」？

割頸案定讞！楊爸18點聲明「滿腔怒火與委屈」：法官是加害者幫兇

高金素梅來了！　下午重返北檢召開偵查庭

胡智爲先發2局6上6下！上萬球迷進場節奏不亂　讚搭檔林家正引導精準

雙胞胎娶雙胞胎！超狂夫妻檔4人同居54年　相親8次才找到真愛

2026最強護照出爐！新加坡蟬聯冠軍　台灣進步奪全球第32

高市早苗公布病況！「手指嚴重彎曲」忍痛不敢就醫　原因惹心疼

扣押中國漁船！日本水產廳逮捕船長　中方交保證金換人

毒鈔票現蹤！美超市員工撿起「瘋狂頭暈」　驚見沾了詭異白粉

超噁對話曝！爆「深交淫魔艾普斯坦」10年　杜拜港務巨頭CEO換人

美國是否該出兵保台？民主黨眾議員「一度結巴」　完整回應曝光

美政府又關門！國土安全部停擺「20萬人無薪上班」　機場恐大亂

頭盔哀悼戰亡運動員「遭冬奧禁賽」　烏克蘭選手上訴失敗

不去日本！25萬中國人「改衝這國」　出遊嗨玩狂撒103億

台南安南年貨大街熱鬧登場　消防快閃宣導拚防災意識

小年夜是最後轉運日！南北二斗星君降臨　拜對旺整年

雙胞胎娶雙胞胎！超狂夫妻檔4人同居54年　相親8次才找到真愛

聞到超愛準備買單　店員突問「妳台灣人？」下一句讓她愣住

從2025年初大罷免到2026大彈劾！　朝野一路惡鬥誰也不讓

郁方怒割頸案輕判「逼楊家去死」　轟法官幫兇：惡魔長大只會變大惡魔

「備孕、凍卵前」怎麼吃　醫揭飲食3重點：不是越補越好

獨／北市藥局販過期3年感冒藥　藥廠懷疑：歇業經銷商庫存流出

2026情人節約會攻略：為何週四是初次約會黃金日？專家揭秘最佳時機

桃園長照服務春節不打烊　可提前預約服務、喘息照護也適用

【人生的分水嶺是羊水】過年領紅包拿阿嬤「滿滿的愛」 網：還缺孫子嗎？

國際熱門新聞

不去日本！25萬中國人「改衝這國」

米蘭冬奧保險套　3天搶光光

K級「寫真甜妹」轉戰AV！　最軟體態引關注

印度16歲少女「遭400男性侵」

高市早苗報平安　不敢就醫原因惹心疼

美股「AI恐慌」交易　輝達跌2.23％

2026最強護照出爐！　台灣第32名進步了

阿嬤第一次搭飛機　坐頭等艙笑開懷

AI惡搞「超人力霸王毆高市早苗」　版權方不忍了

父兄全是狼！女童6歲起「遭全家性侵虐待」

川普再出手！　阿里巴巴等6中企列黑名單

網美「敵隊主場」狂嗆：你們是狗屎　慘被飲料淋頭

美是否出兵保台？民主黨議員一度結巴

泰國看守總理結婚　小20歲女友IG曝光

更多熱門

相關新聞

3年來首次！日扣押中國漁船　逮捕船長

3年來首次！日扣押中國漁船　逮捕船長

日本水產廳九州漁業調整事務所13日表示，一艘中國漁船因在長崎縣專屬經濟海域（EEZ）拒絕接受登船檢查並企圖逃逸，遭日方以違反《漁業主權法》為由扣押，47歲中國籍船長當場被捕。

2000中國漁船在東海「排470公里U字陣」

2000中國漁船在東海「排470公里U字陣」

陸漁船台中港外海捕魚海巡署水砲驅離

陸漁船台中港外海捕魚海巡署水砲驅離

中國漁船搞壞台馬海纜！船長小三通遣返出境

中國漁船搞壞台馬海纜！船長小三通遣返出境

中國漁船越境非法捕魚　南韓海警出手了！

中國漁船越境非法捕魚　南韓海警出手了！

關鍵字：

中國漁船日本扣押長崎海域漁業糾紛擔保金

讀者迴響

熱門新聞

紅包行情變了？小孩過年「不包600元了」萬人點頭

二婚娶夏宇童今補宴客　孫協志2段情史起底1人曾坐牢

台灣爆紅「AV女優」作品消失　達人：玩完了

月薪3、4萬一直出國玩　竹科工程師嘆可悲

「保全龍頭」遭爆欠上億健保！薪水發不出

「J奶姬」泰國賣淫女遭查獲　價碼曝光

包裹變爆裂物　宜蘭姊弟拆箱瞬間爆炸

以為只是痔瘡…男「過年前罹癌」1句話逼哭醫

台男赴日帶1違禁品遭判刑！駐日處提醒4禁品

即／BMW失控鏟撞11車　險衝進五金賣場

一圖看春節天氣！除夕一夜變天2地探7℃

台北三寶爸變偷吃巨獸！小三喊「想點高蛋白飲含著吸」　互傳裸照

不去日本！25萬中國人「改衝這國」

獨／合庫「存款變遺產」5員工道歉了！當事人未收禮已原諒

孫德榮缺席孫協志二婚原因曝！拒包禮金：上場夠他用很久

更多

最夯影音

更多
只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流

只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流
永慶加盟四品牌北台灣尾牙 八三夭、丁噹、陳勢安、理想混蛋輪番上陣席開920桌

永慶加盟四品牌北台灣尾牙 八三夭、丁噹、陳勢安、理想混蛋輪番上陣席開920桌

捷運通勤飄味？濕熱氣候放大體味問題 專家揭「科學去味」關鍵

捷運通勤飄味？濕熱氣候放大體味問題 專家揭「科學去味」關鍵

乾哥割頸PO照「最美風景」！死者爸顫抖崩潰：法官對加害者真好

乾哥割頸PO照「最美風景」！死者爸顫抖崩潰：法官對加害者真好

高金素梅受訊3.5小時　噙淚：不會屈服賴清德的政治目的

高金素梅受訊3.5小時　噙淚：不會屈服賴清德的政治目的

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面