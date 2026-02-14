台中醫療淨零再進化　簽署永續倡議展現低碳治理成果

▲台中市政府衛生局長曾梓展與台灣永續能源研究基金會董事長簡又新共同簽署倡議書。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市政府衛生局昨（13）日舉行「台中市衛生醫療永續發展倡議記者會」，由局長曾梓展與台灣永續能源研究基金會董事長簡又新共同簽署倡議書，並同步公布公衛體系淨零策略成果。現場除展示節能減碳具體數據，也呈現跨醫療與產業體系的低碳布局，象徵城市醫療治理朝向永續轉型邁出關鍵一步。

衛生局指出，面對氣候變遷與淨零排放國際趨勢，自2023年起即將「永續低碳全民健康」納入公衛願景四大主軸，採「由內而外、先公後私」策略，從公部門節能做起，逐步推展至醫療與照護機構，再延伸至市民日常生活，形成完整行動鏈。目前共推動22項方案，涵蓋醫療院所、長照與精神復健機構、藥事體系及餐飲業，全面導入低碳轉型。

實際成效方面，2023年至2025年間推動會議無紙化與服務數位化，累計節省紙張逾138萬張；全面汰換LED與節能設備，減碳達28公噸；並率全國衛生機關之先完成2023年溫室氣體盤查報告，另主動發布2024年自願檢視報告（VDR），強化治理透明度。

醫療與產業端目前已有54家醫療機構、303家餐廳取得低碳認證，公部門廳舍太陽光電裝置容量累計5,368.26KW，年發電量約等同1,600戶家庭全年用電。另有64家醫院與24家藥事機構參與減碳促進計畫，年減碳量逾5萬噸，相當於130座大安森林公園年吸碳量。

市府秘書長黃崇典表示，衛生局是市府永續政策的重要示範單位，早在2024年即領先地方衛生機關發布自願檢視報告，落實市長盧秀燕「先公後私」理念，由政府帶頭推動低碳，讓健康政策與環境治理同步前進。曾梓展也強調，健康與環境密不可分，未來將持續深化淨零行動，把永續理念融入公共衛生服務，打造兼顧韌性、低碳與健康的城市模式。

▲台中市衛生醫療永續倡議記者會合影，醫界與市府代表共同見證。（圖／記者游瓊華翻攝）