阿北酒駕倒車A到「狂盧半小時」丟2千想走人　6警抓他回警局

過年期間親友聚會少不了小酌幾杯，但千萬別心存僥倖酒後開車！彰化溪湖一名70歲白髮阿伯，昨夜酒後開廂型車回家，結果在巷口倒車時撞上停在路邊的轎車，下車後渾身酒氣、講話含糊不清，還想塞2000元給對方「私了」，被拒絕後繼續「盧小小」長達半小時，讓被害駕駛差點忍不住想「尻下去」，最後出動6名員警才把這名阿伯帶回警局。

從曝光的監視器可以看到，當時一輛車停在民宅前，沒想到阿伯開著廂型車要倒車通過時，三進三出，明明第二次倒車已經可以過，卻又往前開，接著輪胎一路往右偏，「碰」的一聲直接撞上車尾，巨大的撞擊聲連鄰居都跑出來看。

無辜的車主聽到撞擊聲，立刻跑出屋外查看，此時一名滿頭白髮的阿伯搖搖晃晃走下車，一開口就是濃濃酒味，講的話「半句都聽不懂」，還一直靠得很近，讓對方超傻眼。更扯的是，阿伯竟然掏出2000元想塞給他，比手畫腳示意「不要報警」，陳男當場忍不住笑出來，結果阿伯還氣噗噗。

由於阿伯「魯小小」了超過30分鐘，警方據報後到場，阿伯不僅泥醉、又拒絕酒測，加上有發生車禍，先後出動6名員警，依規定向地檢署聲請強制抽血許可書，結果酒測值超標高達0.8毫克，全案依公共危險罪送辦。





