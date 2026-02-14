性侵、兒虐高峰期！過年小心「這1類親戚」　過來人沉痛：是大忌

▲春節期間若受到侵犯，除了110、113，也可以撥打1957求救。（示意圖／達志影像）



網搜小組／劉維榛報導

過年團聚別鬆懈，一起守住孩子身體界線！一名社工提醒，春節是家暴、兒虐與性侵高峰期，部分家內加害者會利用團聚時刻侵犯身體界線。文章曝光後，有過來人沉痛回應，加害人不分性別，「不要單獨讓小孩跟異性長輩出去『一下下』，真的是大忌，尤其是不常見的親戚」。

一名社工在Threads呼籲，其實春節期間往往是家暴、兒虐與性侵案件的高峰，尤其想特別提醒，「許多家內性侵的加害者（表/堂兄弟、舅叔姨丈姑丈等）會利用年節團聚的時刻，侵犯身體界線，或許不是強制性交，但時常出現僥倖的猥褻行徑！」

社工也強調，不論是家暴、兒虐或任何形式的性侵害，只要感到不舒服或遭受侵害，都可以尋求協助。除了第一時間到醫院求助驗傷外，平時熟知的113保護專線與110報案電話，春節期間皆有專業人員值班，可協助庇護、通報與後續處理。

文章曝光後，引發萬人揪心喊話，「如果有需要，每日上午8點至晚上10點也可以撥打專線1957」、「今年是過年+情人節，這段時間是親密關係暴力高峰期！真的要注意」、「不要把你的孩子單獨留給男性親友，然後忙著去買菜、打牌、串門子、逛街」、「如果真的不幸遭遇到了，不要清潔身體，要保留一切證據，馬上去警察機關報案」。

其中一名網友也直言，「加害人不一定只有男性，女性平輩、長輩也都有可能猥褻、性侵孩童，一定要教導孩子何謂身體界線，如果感到不舒服要如何求助，當孩子告知你有女性平輩、長輩讓他不舒服時，也請不要忽略他們的感受，甚至覺得女性不可能做出這種事，加害人不分性別，一定要教孩子怎麼辨別身體界線被侵犯」。

另有過來人沉痛表示，「過來人的我，希望所有父母都要拒絕什麼親一下，也別單獨讓小孩跟異性長輩出去『一下下』，真的是大忌，尤其是不常見的親戚」、「過來人…這是真的，想到過年又要看到垃圾東西就很想吐」、「前幾年才打1957…真的太痛苦了」。

＊ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。



尊重身體自主權，性侵害就是犯罪，請撥打110、113。