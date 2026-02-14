　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

性侵、兒虐高峰期！過年小心「這1類親戚」　過來人沉痛：是大忌

▲桃園市潘姓男子去年8月與妻子爭執，在2小孩前持安全帽爆打妻子成傷，小孩欲救媽媽卻遭恫嚇「若敢攔阻連你們一起打」。（示意圖／達志影像）

▲春節期間若受到侵犯，除了110、113，也可以撥打1957求救。（示意圖／達志影像）

網搜小組／劉維榛報導

過年團聚別鬆懈，一起守住孩子身體界線！一名社工提醒，春節是家暴、兒虐與性侵高峰期，部分家內加害者會利用團聚時刻侵犯身體界線。文章曝光後，有過來人沉痛回應，加害人不分性別，「不要單獨讓小孩跟異性長輩出去『一下下』，真的是大忌，尤其是不常見的親戚」。

一名社工在Threads呼籲，其實春節期間往往是家暴、兒虐與性侵案件的高峰，尤其想特別提醒，「許多家內性侵的加害者（表/堂兄弟、舅叔姨丈姑丈等）會利用年節團聚的時刻，侵犯身體界線，或許不是強制性交，但時常出現僥倖的猥褻行徑！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

社工也強調，不論是家暴、兒虐或任何形式的性侵害，只要感到不舒服或遭受侵害，都可以尋求協助。除了第一時間到醫院求助驗傷外，平時熟知的113保護專線與110報案電話，春節期間皆有專業人員值班，可協助庇護、通報與後續處理。

文章曝光後，引發萬人揪心喊話，「如果有需要，每日上午8點至晚上10點也可以撥打專線1957」、「今年是過年+情人節，這段時間是親密關係暴力高峰期！真的要注意」、「不要把你的孩子單獨留給男性親友，然後忙著去買菜、打牌、串門子、逛街」、「如果真的不幸遭遇到了，不要清潔身體，要保留一切證據，馬上去警察機關報案」。

其中一名網友也直言，「加害人不一定只有男性，女性平輩、長輩也都有可能猥褻、性侵孩童，一定要教導孩子何謂身體界線，如果感到不舒服要如何求助，當孩子告知你有女性平輩、長輩讓他不舒服時，也請不要忽略他們的感受，甚至覺得女性不可能做出這種事，加害人不分性別，一定要教孩子怎麼辨別身體界線被侵犯」。

另有過來人沉痛表示，「過來人的我，希望所有父母都要拒絕什麼親一下，也別單獨讓小孩跟異性長輩出去『一下下』，真的是大忌，尤其是不常見的親戚」、「過來人…這是真的，想到過年又要看到垃圾東西就很想吐」、「前幾年才打1957…真的太痛苦了」。

＊ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。

尊重身體自主權，性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

在 Threads 查看

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
359 2 0474 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
又要變天　過年天氣一次看！
2026最強護照出爐！　台灣進步了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

小年夜是最後轉運日！南北二斗星君降臨　拜對旺整年

聞到超愛準備買單　店員突問「妳台灣人？」下一句讓她愣住

2026情人節約會攻略：為何週四是初次約會黃金日？專家揭秘最佳時機

桃園長照服務春節不打烊　可提前預約服務、喘息照護也適用

小年夜返鄉車將湧現　高公局揭明日「國道9大壅塞路段」

單身更旺！情人節「3星座、3生肖」財運爆棚

2026年「5星座」出國財運最強！命理師：遇到貴人、機會

性侵、兒虐高峰期！過年小心「這1類親戚」　過來人沉痛：是大忌

太平山2026春節旅遊攻略　開園時間、交通管制一次看

畢業後「朋友們不太發IG限動了」　網曝原因爆共鳴：剩出國會PO

只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流

永慶加盟四品牌北台灣尾牙 八三夭、丁噹、陳勢安、理想混蛋輪番上陣席開920桌

捷運通勤飄味？濕熱氣候放大體味問題 專家揭「科學去味」關鍵

乾哥割頸PO照「最美風景」！死者爸顫抖崩潰：法官對加害者真好

高金素梅受訊3.5小時　噙淚：不會屈服賴清德的政治目的

「巨大天坑」吞沒貨櫃屋！　人群奔逃驚喊：樓在震動

劉冠廷幫兒子存紅包..楊貴媚戳破真相XD　遭拱票房破億「邀吉岡里帆煮墨魚麵」？

割頸案定讞！楊爸18點聲明「滿腔怒火與委屈」：法官是加害者幫兇

高金素梅來了！　下午重返北檢召開偵查庭

胡智爲先發2局6上6下！上萬球迷進場節奏不亂　讚搭檔林家正引導精準

小年夜是最後轉運日！南北二斗星君降臨　拜對旺整年

聞到超愛準備買單　店員突問「妳台灣人？」下一句讓她愣住

2026情人節約會攻略：為何週四是初次約會黃金日？專家揭秘最佳時機

桃園長照服務春節不打烊　可提前預約服務、喘息照護也適用

小年夜返鄉車將湧現　高公局揭明日「國道9大壅塞路段」

單身更旺！情人節「3星座、3生肖」財運爆棚

2026年「5星座」出國財運最強！命理師：遇到貴人、機會

性侵、兒虐高峰期！過年小心「這1類親戚」　過來人沉痛：是大忌

太平山2026春節旅遊攻略　開園時間、交通管制一次看

畢業後「朋友們不太發IG限動了」　網曝原因爆共鳴：剩出國會PO

台南安南年貨大街熱鬧登場　消防快閃宣導拚防災意識

小年夜是最後轉運日！南北二斗星君降臨　拜對旺整年

雙胞胎娶雙胞胎！超狂夫妻檔4人同居54年　相親8次才找到真愛

聞到超愛準備買單　店員突問「妳台灣人？」下一句讓她愣住

從2025年初大罷免到2026大彈劾！　朝野一路惡鬥誰也不讓

郁方怒割頸案輕判「逼楊家去死」　轟法官幫兇：惡魔長大只會變大惡魔

「備孕、凍卵前」怎麼吃　醫揭飲食3重點：不是越補越好

獨／北市藥局販過期3年感冒藥　藥廠懷疑：歇業經銷商庫存流出

2026情人節約會攻略：為何週四是初次約會黃金日？專家揭秘最佳時機

桃園長照服務春節不打烊　可提前預約服務、喘息照護也適用

愛雅生了！夫妻倆當場痛哭 向天上母親喊：我也是媽媽了

生活熱門新聞

紅包行情變了？小孩過年「不包600元了」萬人點頭

二婚娶夏宇童今補宴客　孫協志2段情史起底1人曾坐牢

台灣爆紅「AV女優」作品消失　達人：玩完了

月薪3、4萬一直出國玩　竹科工程師嘆可悲

「保全龍頭」遭爆欠上億健保！薪水發不出

台男赴日帶1違禁品遭判刑！駐日處提醒4禁品

一圖看春節天氣！除夕一夜變天2地探7℃

全真瑜珈20年熄燈！1505人團訟求償破億

過年「最難吃糖果」4大天王曝光！　網爆共鳴：阿嬤家的惡夢

好市多遇大戶！2台購物車「擺滿1美食」暴利轉賣　網逆風

Google地圖「紅點位置」藏玄機！一票人驚：活21年才知道

春節首日　桃機出境人潮「排到手扶梯口」！畫面曝

看新聞抽大獎 ET刮刮樂登場

小年夜「5大生肖」財運炸裂！　刮刮樂財神方位也出爐

更多熱門

相關新聞

過年習俗超多　大票轟「1陋習」：超級歧視

過年習俗超多　大票轟「1陋習」：超級歧視

今年農曆春節連假有9天，不過，從除夕守歲、發紅包到初五開工，傳統習俗與禁忌一大堆。就有網友好奇，在這麼多過年習俗中，有沒有覺得哪項該廢掉？貼文一出立刻掀起討論，多數人點名放鞭炮不僅擾民還污染空氣；另外「初二前不能回娘家」的規矩，也被不少人批評是過時陋習。

日本流感又衝上來了！東京、大阪二度拉警報

日本流感又衝上來了！東京、大阪二度拉警報

最有份量獎品！　陸優秀高中生扛「豬羊」回家過年

最有份量獎品！　陸優秀高中生扛「豬羊」回家過年

秀與「斑斑」合照！　賴清德情人節祝年假被愛與溫暖包圍

秀與「斑斑」合照！　賴清德情人節祝年假被愛與溫暖包圍

剛出社會「過年包多少給爸媽」　大票人曝：越低越好

剛出社會「過年包多少給爸媽」　大票人曝：越低越好

關鍵字：

過年家暴性侵長輩虐、家內性侵113專線110身體界線

讀者迴響

熱門新聞

紅包行情變了？小孩過年「不包600元了」萬人點頭

二婚娶夏宇童今補宴客　孫協志2段情史起底1人曾坐牢

台灣爆紅「AV女優」作品消失　達人：玩完了

月薪3、4萬一直出國玩　竹科工程師嘆可悲

「保全龍頭」遭爆欠上億健保！薪水發不出

「J奶姬」泰國賣淫女遭查獲　價碼曝光

包裹變爆裂物　宜蘭姊弟拆箱瞬間爆炸

以為只是痔瘡…男「過年前罹癌」1句話逼哭醫

台男赴日帶1違禁品遭判刑！駐日處提醒4禁品

即／BMW失控鏟撞11車　險衝進五金賣場

一圖看春節天氣！除夕一夜變天2地探7℃

台北三寶爸變偷吃巨獸！小三喊「想點高蛋白飲含著吸」　互傳裸照

不去日本！25萬中國人「改衝這國」

獨／合庫「存款變遺產」5員工道歉了！當事人未收禮已原諒

孫德榮缺席孫協志二婚原因曝！拒包禮金：上場夠他用很久

更多

最夯影音

更多
只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流

只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流
永慶加盟四品牌北台灣尾牙 八三夭、丁噹、陳勢安、理想混蛋輪番上陣席開920桌

永慶加盟四品牌北台灣尾牙 八三夭、丁噹、陳勢安、理想混蛋輪番上陣席開920桌

捷運通勤飄味？濕熱氣候放大體味問題 專家揭「科學去味」關鍵

捷運通勤飄味？濕熱氣候放大體味問題 專家揭「科學去味」關鍵

乾哥割頸PO照「最美風景」！死者爸顫抖崩潰：法官對加害者真好

乾哥割頸PO照「最美風景」！死者爸顫抖崩潰：法官對加害者真好

高金素梅受訊3.5小時　噙淚：不會屈服賴清德的政治目的

高金素梅受訊3.5小時　噙淚：不會屈服賴清德的政治目的

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面