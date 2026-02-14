魔法藝術節在十鼓文創園區登場　黃偉哲肯定文化創意能量

▲台南市長黃偉哲前往十鼓文創園區參觀魔法藝術節，並發送新春紅包向民眾拜年。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「2026魔法藝術節暨魔法屾林市集」於2月7、8日及2月13日至15日連續兩週在十鼓文創園區舉行，結合東西方神祕文化、藝術展演與節慶市集，打造跨文化奇幻體驗。

市長黃偉哲14日下午受邀參觀，並發送「金馬伍吉」新春紅包向民眾拜年，邀請大家把握假期來台南走春，感受節慶熱鬧氛圍。

黃偉哲表示，感謝來自世界各地藝術家齊聚台南，以創作交流展現多元文化能量。活動除藝術展演外，也融合民俗與宗教元素，展現深厚人文底蘊。他特別感謝阿男道長長期投入文化傳承與創作，讓傳統信仰藝術以嶄新形式走入大眾視野。

主辦單位指出，本次活動三大亮點包括：第一，「國寶級工藝」展出阿男道長珍藏的「十大巨幅神尊彩繪畫像」及「傳統巨型紙紮神尊」，呈現東方匠師在信仰結構與藝術設計上的精湛技藝。第二，「米龍達人」現場創作展演，於特定時段演繹米龍藝術與「安龍謝土」科儀，展現客家與閩南文化精神。第三，設置祈福燈區、平安橋與震鼓除穢等體驗活動，營造沉浸式參與氛圍。

此外，活動也邀集國際表演團隊，結合打擊樂、環境劇場與儀式型演出，讓百年糖廠場域轉化為充滿藝術與奇幻能量的文化空間。相關活動資訊可至十鼓文創官網查詢。