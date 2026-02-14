　
地方 地方焦點

魔法藝術節在十鼓文創園區登場　黃偉哲肯定文化創意能量

▲台南市長黃偉哲前往十鼓文創園區參觀魔法藝術節，並發送新春紅包向民眾拜年。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲前往十鼓文創園區參觀魔法藝術節，並發送新春紅包向民眾拜年。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「2026魔法藝術節暨魔法屾林市集」於2月7、8日及2月13日至15日連續兩週在十鼓文創園區舉行，結合東西方神祕文化、藝術展演與節慶市集，打造跨文化奇幻體驗。

市長黃偉哲14日下午受邀參觀，並發送「金馬伍吉」新春紅包向民眾拜年，邀請大家把握假期來台南走春，感受節慶熱鬧氛圍。

▲台南市長黃偉哲前往十鼓文創園區參觀魔法藝術節，並發送新春紅包向民眾拜年。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲表示，感謝來自世界各地藝術家齊聚台南，以創作交流展現多元文化能量。活動除藝術展演外，也融合民俗與宗教元素，展現深厚人文底蘊。他特別感謝阿男道長長期投入文化傳承與創作，讓傳統信仰藝術以嶄新形式走入大眾視野。

▲台南市長黃偉哲前往十鼓文創園區參觀魔法藝術節，並發送新春紅包向民眾拜年。（圖／記者林東良翻攝，下同）

主辦單位指出，本次活動三大亮點包括：第一，「國寶級工藝」展出阿男道長珍藏的「十大巨幅神尊彩繪畫像」及「傳統巨型紙紮神尊」，呈現東方匠師在信仰結構與藝術設計上的精湛技藝。第二，「米龍達人」現場創作展演，於特定時段演繹米龍藝術與「安龍謝土」科儀，展現客家與閩南文化精神。第三，設置祈福燈區、平安橋與震鼓除穢等體驗活動，營造沉浸式參與氛圍。

▲台南市長黃偉哲前往十鼓文創園區參觀魔法藝術節，並發送新春紅包向民眾拜年。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此外，活動也邀集國際表演團隊，結合打擊樂、環境劇場與儀式型演出，讓百年糖廠場域轉化為充滿藝術與奇幻能量的文化空間。相關活動資訊可至十鼓文創官網查詢。

魔法藝術節在十鼓文創園區登場　黃偉哲肯定文化創意能量

高鐵台南站春節首日湧人潮黃偉哲發春聯紅包迎新年

高鐵台南站春節首日湧人潮黃偉哲發春聯紅包迎新年

農曆新年首日，台南市長黃偉哲14日前往高鐵台南站視察春節旅運情形，並於現場致贈返鄉市民及來訪旅客「金馬伍吉」春聯與紅包，向民眾拜年，祝福新的一年諸事順遂、平安有錢，為返鄉路途增添暖意。

黃偉哲視察台南智慧交通中心全面備戰春節連假人潮

黃偉哲視察台南智慧交通中心全面備戰春節連假人潮

台美對等貿易新局面把握商機、擴大出口！

台美對等貿易新局面把握商機、擴大出口！

訪視安南果菜市場黃偉哲發紅包關心蔬果漁畜價格

訪視安南果菜市場黃偉哲發紅包關心蔬果漁畜價格

國際大提琴家MON-PUO拜會黃偉哲盼台南躍升亞洲文化之都

國際大提琴家MON-PUO拜會黃偉哲盼台南躍升亞洲文化之都

只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流

只靠薪水不夠穩：2026從年終獎金開始，佈局「商辦包租公」穩賺現金流
乾哥割頸PO照「最美風景」！死者爸顫抖崩潰：法官對加害者真好

乾哥割頸PO照「最美風景」！死者爸顫抖崩潰：法官對加害者真好

永慶加盟四品牌北台灣尾牙 八三夭、丁噹、陳勢安、理想混蛋輪番上陣席開920桌

永慶加盟四品牌北台灣尾牙 八三夭、丁噹、陳勢安、理想混蛋輪番上陣席開920桌

高金素梅受訊3.5小時　噙淚：不會屈服賴清德的政治目的

高金素梅受訊3.5小時　噙淚：不會屈服賴清德的政治目的

「巨大天坑」吞沒貨櫃屋！　人群奔逃驚喊：樓在震動

「巨大天坑」吞沒貨櫃屋！　人群奔逃驚喊：樓在震動

