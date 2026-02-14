放9天年假好累？過年習俗超多　大票轟「1陋習」：超級歧視

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

今年農曆春節連假有9天，不過，從除夕守歲、發紅包到初五開工，傳統習俗與禁忌一大堆。就有網友好奇，在這麼多過年習俗中，有沒有覺得哪項該廢掉？貼文一出立刻掀起討論，多數人點名放鞭炮不僅擾民還污染空氣；另外「初二前不能回娘家」的規矩，也被不少人批評是過時陋習。

原PO在PTT發起討論，列出常見過年活動，包括放年假、跟親戚吃團圓飯、拜天公、搶頭香、發紅包／領紅包、守歲、只能初二回娘家、只能去夫家吃團圓飯、放鞭炮、迎神。他表示，覺得其實過年根本不該放那麼多天，出去玩都人擠人。

貼文引發討論，「沒吃完的年夜飯一直重複加熱吃，拜完的東西就不要再吃了」、「該廢掉一直問東問西的習俗」、「廢掉團圓的習俗。」

大票狂轟「放鞭炮」、「回娘家」

其中最多人砲轟的是「放鞭炮」，「晚上放鞭炮，吵死人，又不是每個人白天都不用上班」、「晚上放鞭炮真的是陋習中的陋習，根本是合理化在半夜製造噪音的藉口」、「遇到屁孩真的很危險」、「重點是放完之後，有些人還不清」、「我家貓咪每次都被鞭炮嚇到」、「放鞭炮跟燒紙錢，不覺得神明會喜歡這些製造污染，又浪費資源的行為。」

除了噪音與空污問題，「初二前不能回娘家」也被點名該廢除，「根本是陋習，不能在娘家吃飯嗎」、「超級歧視女性的陋習，想回自己家錯了嗎」。就有網友提到，只要兩家溝通好，年夜飯想在娘家吃也沒問題，「我媽是大戶人家姑娘下嫁，除夕去我爸老家露個臉之後，直接回娘家圍爐。」

根據傳統民俗觀念，嫁出去的女兒被視為「潑出去的水」，初一若回娘家會有「吃窮娘家」的說法，因此多半要到初二才能回門。不過近年社會觀念轉變，教育部也曾呼籲，是時候放下舊有框架，讓結婚女性擁有選擇自由，想什麼時候回娘家，就什麼時候回娘家。