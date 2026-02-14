西螺媽祖迎春燈會迎新年　孩子畫願望媽祖點燈

▲上萬盞彩繪燈籠同時點亮，西螺福興宮廟埕啟動「西螺媽祖迎春燈會」。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林西螺延平老街昨夜被一片柔光染成暖金色。邁入第7年的「西螺媽祖迎春燈會」在西螺福興宮前盛大點燈，上萬盞親子彩繪燈籠同時發光，像星河落地，把整片天際照得通透。燈海之間，Q版主燈神情圓潤可親，副燈排列成陣，香客抬頭仰望驚嘆，熱鬧滾滾。

這些燈籠是從半年多前就開始準備。西螺福興宮董事長楊文鐘表示，廟方早在活動前便沿著濁水溪兩岸聯繫國中、小學校老師，把燈籠一批批送進校園，讓孩子把願望畫在燈上，再回收懸掛。每一盞燈都像一封寫給媽祖的信，畫著考試順利、家人健康、甚至還有孩子畫下未來夢想職業。廟方還請來專業藝術家評選，鼓勵孩子創作，也讓燈會多了一層教育意義。

▲上萬盞燈籠搭配Q版太平媽主燈以及福德正神、神童等副燈，眾神賜福萬事吉昌。（圖／記者游瓊華翻攝）

燈海之外，人潮同樣壯觀。點燈儀式當晚，包括雲林縣長張麗善、立法委員張嘉郡、縣議員李明哲等人齊聚站台，掌聲與快門聲交錯。張麗善致詞時望著滿場燈火表示，這場燈會早已不只是地方活動，而是濁水溪流域最具代表性的年節盛事，每年吸引數百萬人潮，也讓信仰、藝術與觀光同時被看見。

不少信眾其實是遠道而來。廟方透露，日前媽祖北上到臺北參與年貨活動時，就有許多在外打拚的西螺子弟特地趕來參拜，如今燈會登場，更有人專程返鄉，只為看一眼家鄉熟悉的燈火。有人說，看見燈亮，就知道年真的到了。

▲上萬盞燈籠搭配Q版太平媽主燈以及文武財神等副燈，眾神賜福萬事吉昌。（圖／記者游瓊華翻攝）

每一年西螺媽祖的迎春燈會都吸引數百萬的香客、遊客前來觀賞，不僅是濁水溪沿岸最盛大的燈會，更讓孩子們在媽祖的聖光普照下平安成長，誠摯歡迎全國鄉親來賞燈、走春、拜媽祖，感受結合信仰、美學與感動的新春盛典。這場燈會不只照亮夜空，也把一整座城的情感與記憶，一盞盞點亮。

▲上萬盞燈籠搭配Q版太平媽主燈以及文武財神等副燈，眾神賜福萬事吉昌。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲西螺福興宮前上萬盞彩繪燈籠同時點亮，廟埕宛如星海。（圖／記者游瓊華翻攝）