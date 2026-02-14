春節需求大！一天跑22戶　陸女孩斜槓寵物寄養9天接100多單

▲大陸女孩小謝在春節期間兼差「寵物照護」。（圖／翻攝都市快報，下同）

記者魏有德／綜合報導

農曆春節期間，不少人選擇出外旅遊，不方便帶著毛小孩，寵物照護需求增加，飼主便選擇尋找可信賴的上門餵養服務。杭州一名「95後」女孩小謝「斜槓」兼職投入「寵物托管師」的行業，9天內接下超過100筆訂單，單日最多跑22戶，春節訂單估計收入約8500元人民幣（約3.86萬元新台幣）。

《都市快報》報導，博主「我們白著呢~接上門餵養」2月7日在小紅書平台發佈了一條帖子：坐標濱江和蕭山，春節過年可幫忙餵貓、鏟貓砂，有五年的上門經驗，接單的具體範圍是以奧體中心地鐵站為中心點，市民中心、長河、濱康路、建設三路、錢江世紀城圓圈範圍以內。

小謝透露，自己家中養有兩隻貓，平時有正職工作，約5年前開始嘗試接上門餵養訂單，「春節期間不少人返鄉或出遊，不便攜帶寵物，又擔心自動餵食器與貓砂盆出現故障，因此會尋求專人上門照看。」

小謝將服務分為「極簡」與「標準」兩種。極簡服務約20分鐘，包含添糧換水、清洗餐具、清理貓砂、簡單打掃與觀察貓咪狀態；標準服務約35分鐘，會增加陪玩時間。她每次上門會攜帶一次性鞋套、手套、消毒用品等，並用照片與影片記錄餵養情況回傳給飼主，讓飼主可以安心出遊。

小謝表示，今（2026）年春節訂單自2月15日起逐漸增加，至2月23日為高峰期，9天內收入約8500元人民幣。2月18日單日最多達22戶，清晨五六點出門，騎電動車往返各社區，完成所有訂單往往需十多個小時。

她強調，近年投入此類兼職的人越來越多，市場也越來越競爭，但自己仍希望把服務做好，讓飼主在外期間安心，也讓寵物獲得妥善照顧。