過年孩子收到紅包「婆婆超愛問1句」　一票人妻超火：真不要臉

網搜小組／劉維榛報導

紅包不只是錢，還牽動著婆媳之間的敏感神經。一名人妻抱怨，每年孩子收到紅包後，婆婆都會立刻追問「有沒有存起來？存了多少？」讓她當場超無言，覺得好像被審問一樣，也懷疑自己是不是太敏感。貼文曝光後，引發不少家長共鳴，「真的！每年問…聽就討厭！」

原PO在《毒姑九賤婆媳討論區》發文透露，每年孩子拿到紅包後，她本來就有打算幫忙存起來或規劃用途，但婆婆幾乎年年都會關心存款細節，甚至追問金額，語氣讓她感覺像是在確認錢有沒有被妥善處理。久而久之，讓她心裡很不是滋味，覺得紅包變成一種被監督的壓力。

孩子紅包要報備？一票媳婦大吐苦水



文章引發討論，一票人妻也無奈回應，「婆婆也是每年還會問我兒子，『包給你的紅包呢？有存下來嗎？自己保存還是拿給媽媽』，重點我還在旁邊，講這麼大聲就是要讓我聽到，很怕我把孫子的錢花掉...也是很無言」、「我婆婆也是！還連2周問我領多少年終」、「真的！每年問…聽就討厭」、「因為巫婆都覺得，是被媳婦花掉了」、「我們家是毒菇問，還會說妳存了會給小孩看嗎」、「我家巫婆也是，每次都問拿多少？要不要請阿嬤吃飯，真不要臉」。

也有網友分享回擊方式，「反問婆婆當年幫老公存了多少？啊錢呢」「回答花光了」、「跟她說，通通拿去繳學費跟保險了，還不夠」、「回婆婆沒有存啊～付學費才藝費剛好」。