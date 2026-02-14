　
花2800買到「殭屍櫻桃」發霉裂開還流汁　業者：有問題可換

記者唐詠絮／彰化報導

過年送禮學問大，尤其買高檔水果更要睜大眼睛！彰化一名消費者日前花了2800元，買了一盒2斤重的紐西蘭進口櫻桃，準備送給長輩當過年禮，沒想到冰了兩天拿出來一看，當場傻眼！好幾顆櫻桃不僅發霉，有的還裂開變爛、流出湯汁，讓這名消費者氣得跳腳，質疑店家根本是把冷凍好幾天的櫻桃賣給他，大呼「幸好還沒送人」。

▲彰化1名消費者買到發霉又流湯的櫻桃。（示意圖／民眾提供）

▲彰化1名消費者買到發霉又流湯的櫻桃，業者拿出販售的櫻桃澄清。（圖／民眾提供）

遭指控的水果行業者則是滿腹委屈，強調店裡賣的櫻桃大多是紐西蘭空運來台，運程大約三到四天，到店裡已經是第四、第五天，「難免會有一些發霉或裂果，我們都會事先挑掉」。業者解釋，消費者購買當下都可以仔細檢查，至於為什麼消費者回家冰兩天後出現問題，真的不清楚。

▲彰化1名消費者買到發霉又流湯的櫻桃。（示意圖／民眾提供）

▲彰化1名消費者買到發霉又流湯的櫻桃。（示意圖／民眾提供）

他強調櫻桃很嬌貴，不能一直觸摸，買回家後最好在三天內吃完，避免發霉變質。如果真的有問題，店家也掛保證：「隨時可以拿回來換！」

隨著農曆春節腳步接近，水果批發市場買氣強強滾，飽滿香甜的櫻桃因為賣相佳、口感好，向來是送禮熱門選項。不過到底該怎麼挑選、保存櫻桃，才不會花了冤枉錢。業者也大方分享正確保存撇步。

還有人建議，「選摸起來比較硬的，不要太軟，太軟的沒辦法放太久」，另外也可以從盒子底部觀察，「底下紙巾如果沒有濕濕的，就是很乾燥、很乾淨，不會濕濕黏黏的比較好」。買水果，除了現場仔細檢查，回家後的保存方式也很重要，才不會讓荷包失血又失禮。

02/12 全台詐欺最新數據

